Počet nakažených roste. Británie má nový smutný rekord, Itálie hlásí nejméně obětí za téměř dva týdny

Řím/Londýn/Madrid/Berlín/Budapešť/Bratislava V Itálii zemřelo za poslední den 681 nakažených koronavirem, je to nejméně za téměř dva týdny. Počet obětí v zemi tak vzrostl na 15 362, informovala italská civilní ochrana. Počet infikovaných se zvýšil za posledních 24 hodin o 4805, uvedl deník Corriere della Sera. Celkem se v Itálii od začátku epidemie v zemi potvrdilo 124 632 případů nákazy, z toho téměř 21 tisíc lidí se už uzdravilo.

Podle sobotních oznámených údajů je v Itálii nyní 88 274 nakažených, z toho 55 270 je v domácím ošetřování. Na jednotkách intenzivní péče je 3994 lidí, tedy o 74 méně, než hlásily úřady v pátek.

Počet zemřelých s nemocí Covid-19 v Itálii je za posledních 24 hodin nejnižší od 23. března, kdy úřady hlásily 602 nových obětí za den. Nových případů nákazy je ale v sobotu o něco více, než oznámily úřady v pátek, kdy evidovaly 4585 nově potvrzených nakažených.

Itálie je co do počtu úmrtí z řad nakažených koronavirem nejhůře zasaženým státem světa. V počtu nakažených je třetí na světě po USA (téměř 300 tisíc potvrzených případů) a Španělsku, které ji v sobotu v této tragické tabulce asi o stovku přeskočilo (s celkem 124 736 dosud potvrzenými případy nákazy).

Italští epidemiologové předpokládají, že jejich země už má vrchol nákazy za sebou. Počty nově nakažených a mrtvých by se nyní podle jejich předpokladů měly držet zhruba na stejné úrovni a postupně by měly začít klesat.

Británie má nový smutný rekord

Počet obětí koronaviru v Británii za poslední den stoupl o 20 procent na 4313. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na ministerstvo zdravotnictví. Oproti předešlému dni přibylo 708 mrtvých, a jde tak o nový smutný rekord. Testy nákazu koronavirem prokázaly u 41 903 lidí. Podle jednoho z nejdůležitějších vládních poradců není pravděpodobné, že vláda by restriktivní opatření zavedená kvůli šíření infekce zmírnila dříve než koncem května.



Mezi novými oběťmi v Anglii je pětileté dítě nebo 104letý pacient či pacientka.

Profesor matematické biologie z Královské univerzity v Londýně Neil Ferguson v rozhovoru s BBC řekl, že koncem května by úřady mohly začít současná omezení nahrazovat opatřeními založenými více na využití moderních technologií a testování. Nyní jsou zavřené skoro všechny obchody, hospody a restaurace a lidé mají nařízeno být co nejvíce doma. Ferguson tvrdí, že vrchol epidemie Británii čeká za týden až deset dní. Jak moc se potom nárůst nových případů zpomalí, záleží na tom, jak budou lidé dodržovat nynější přísná pravidla.

Podle jiného vládního poradce, Grahama Medleyho z Londýnské školy hygieny a tropického lékařství, Británii chybí strategie, jak od současných opatření, která poškozují jak ekonomiku, tak psychický stav mnoha lidí, ustoupit. Agentura Reuters píše, že o podporu od státu požádal během dvou týdnů skoro milion lidí a oficiální ekonomická data naznačují, že britské ekonomice hrozí možná ještě horší deprese než ta ze 30. let minulého století. „Tak trochu jsme se zahnali do kouta, protože přijde otázka: co budeme dělat teď? (...) Budeme dále ubližovat dětem, abychom ochránili zranitelné lidi, nebo ne?“, řekl Medley v rozhovoru s listem The Times.

Premiér Boris Johnson, který se sám nemocí Covid-19 nakazil, a je kvůli tomu v izolaci, pozval šéfy opozičních stran k debatě o tom, jak Británie bude na dopady koronaviru reagovat. Pozvánku dostal i nově zvolený šéf labouristů Keir Starmer. „Jako straničtí lídři máme v nynějším národním stavu nouze povinnost spolupracovat,“ řekl Johnson.

Policii i zdravotníkům dělá starosti teplé a slunečné počasí, jež má tento víkend v Británii panovat. Obávají se, že do parků a do oblíbených výletních míst vyrazí příliš mnoho lidí.

V Birminghamu a Merseyside na jihozápadě Anglie se v posledních dnech objevily případy podpálení vysílačů pro mobilní síť 5G. Tu někteří zastánci spikleneckých teorií spojují s koronavirem. Mobilní operátoři i úřady varují před šířením takových fám. „Neexistuje naprosto žádný věrohodný důkaz o souvislosti mezi sítí 5G a koronavirem,“ uvedlo podle BBC v prohlášení britské ministerstvo pro digitalizaci, kulturu, média a sport.

Španělsko hlásí dalších 809 případů

Ve Španělsku zemřelo za posledních 24 hodin 809 lidí nakažených koronavirem, oproti pátečním údajům je denní počet obětí o stovku nižší a je nejnižší ze předchozí týden. Celkem v zemi zemřelo už 11 744 lidí s nemocí Covid-19, nákaza koronavirem se dosud potvrdila ve Španělsku u 124 736 lidí. Od pátku přibylo na 7000 nových případů, informovalo ministerstvo zdravotnictví. Premiér Pedro Sánchez v oznámil, že navrhne parlamentu prodloužit o dva týdny nouzový stav.



Počet obětí za posledních 24 hodin je ve Španělsku v sobotu nejnižší za poslední týden. V pátek oznámilo ministerstvo zdravotnictví 932 úmrtí za den, o den dříve dokonce 950. Od minulé soboty se počty úmrtí za den pohybovaly zhruba mezi 800 a 860. Z celkového počtu 124 736 případů potvrzených od prvního výskytu nákazy koronavirem v zemi 31. ledna se 34 219 pacientů už uzdravilo, uvedlo ministerstvo zdravotnictví.

Španělská vláda vyhlásila už v polovině března kvůli šíření koronaviru v zemi nouzový stav a na dva týdny omezila volný pohyb osob na nejnutnější nákupy, cesty k lékaři či do práce. Posléze toto omezení parlament prodloužil do Velikonoc a vláda rovněž nařídila zastavit práci v provozech, které nejsou nezbytně nutné pro chod země.



V sobotu premiér Sánchez oznámil, že po konzultaci s vládním expertním výborem navrhne prodloužení nouzového stavu do 26. dubna. Podle deníku El País by o tom měli poslanci hlasovat ve čtvrtek. Předseda hlavní opoziční strany, šéf lidovců Pablo Casado už na twitteru napsal, že jeho strana návrh podpoří.

„Navrhnu dalších 15 dní prodloužení, ale už teď říkám, že přijdou další dny (omezení). Zdůrazňuji však, že ty další dny už nebudou stejné,“ řekl Sánchez. Dodal, že vláda chce omezení rušit postupně.

Podle místních médií se bude prodloužení o 15 dní týkat jen omezení pohybu lidí z domu, jak to platí od poloviny března. Nebude se prodlužovat opatření, jímž od začátku tohoto týdne vláda omezila provozy podniků, které nejsou nutné pro chod země. Ty tak budou moci po Velikonocích opět fungovat.

Podle místních médií vláda zvažuje zmírnění některých opatření, jako například povolení vycházek jednoho z rodičů s dětmi, jako to tento týden udělala Itálie. Aby mohla více uvolnit vycházení z domu, uvažuje podle deníku El País španělská vláda o zavedení povinnosti vycházet ven s rouškou. Jelikož jich ale v zemi zatím není dostatek, bude zřejmě moci toto opatření nařídit až tak za měsíc, míní deník El País.

Zůstaň doma, nabádá Berlíňany nápis na náměstí Alexanderplatz.

V Německu bylo zaznamenáno již 85 559 případů nákazy koronavirem, infekci dosud podlehlo 1154 lidí. Vyplývá to ze statistiky agentury DPA, která zohledňuje údaje z jednotlivých spolkových zemí. Oficiální údaje zatím nejsou k dispozici.



Za posledních 24 hodin se jedná o nárůst v počtu nakažených o zhruba 5000 nových případů. Celková bilance zemřelých vzrostla o 132, v pátek dopoledne úřady registrovaly 1022 obětí nemoci, kterou koronavirus způsobuje.

Nejvíce nakažených nadále hlásí Bavorsko (20 962), které hraničí s Českem. Na druhém a třetím místě zůstávají Severní Porýní-Vestfálsko (18 557), které je nejlidnatější německou spolkovou zemí, a Bádensko-Württembersko (17 180). Dohromady mají tyto tři země 872 obětí.



V Sasku, které rovněž sousedí s Českem, je k sobotě 2646 infikovaných a 25 mrtvých. Ze šestnácti německých spolkových zemí je v počtu případů na devátém místě.

Sousední Nizozemsko hlásí 1651 zemřelých a 16 627 nakažených. Za posledních 24 hodin zde vzrostl počet obětí nákazy koronavirem 0 164.



Máme výrazně více nakažených, obává se maďarská vláda

Počet lidí s potvrzeným onemocněním Covid-19 způsobeným koronavirem v Maďarsku stoupl na 678 a dalších šest osob za posledních 24 hodin zemřelo. Vyplývá to z údajů, které v sobotu zveřejnila maďarská vláda na svých internetových stránkách. V zemi již nemoci podlehlo 32 lidí, 58 se jich uzdravilo. Šéf úřadu vlády Gergely Gulyás pak oznámil, že vláda připravuje balíček opatření, která mají pomoci nastartovat ekonomiku poškozenou koronavirem, za zhruba 30 miliard USD (771,1 miliardy Kč).

Premiér Viktor Orbán by měl představit nová opatření v pondělí, poté, co je schválí vláda, řek Gulyás na tiskové konferenci. V úterý pak představí své kroky maďarská centrální banka, po zasedání jejího měnového výboru.

V současnosti je v Maďarsku v domácí karanténě 11 399 lidí. Úřady uskutečnily celkem 19 424 testů.

Ze šesti nových úmrtí bylo pět osob vyššího věku a trpěly dalšími chronickými nemocemi.

Vláda na internetových stránkách uvedla, že Maďarsko je nyní ve fázi skupinových infekcí, kdy se virus šíří v komunitách kvůli osobním kontaktům. Počet osob, které mají virus a dále ho přenášejí, tak může být výrazně vyšší než počet potvrzených případů, uvedla agentura MTI.

Balík pomoci má odpovídat zhruba 18 až 20 procentům hrubého domácího produktu země. Zatím není jasné, kam přesně budou peníze směřovat, i když některé kroky již vláda učinila. Mimo jiné již letos uvalila moratorium na splátky podnikových úvěrů i půjček domácností a centrální banka spustila řadu kroků, které mají zajistit bankám více peněz. Vznikl také zvláštní fond, který má pomoci v boji s koronavirem. K dispozici má mít dvě miliardy dolarů od bank a zahraničních maloobchodních firem. Dalšími čtyřmi miliardami chce vláda podpořit fond na pomoc ekonomice a zaměstnanosti.

Maďarský parlament tento týden ve zrychleném řízení schválil kontroverzní zákon, který kabinetu premiéra Orbána umožňuje řídit zemi v době nouzového stavu pomocí dekretů bez nutnosti souhlasu zákonodárného sboru. Kritici poukazují zejména na to, že rozšířené pravomoce nejsou nijak časově omezené.

Maďarská ekonomika loni vzrostla o 4,9 procenta. Někteří analytici však čekají letos recesi, protože velké automobilky již oznámily dočasné přerušení výroby na několik týdnů. Zkolabovaly také některé sektory, jako turistika.

Slovensko bude jednat o dalších opatřeních na velikonoční svátky

Na Slovensku počet nových případů nemoci Covid-19 v pátek stoupl o 21. Celkem tak má Slovensko 471 potvrzených případů nákazy, slovenský premiér Igor Matovič. Otestováno bylo v pátek 1889 lidí.

Matovič a ministr zdravotnicí Marek Krajčí v sobotu společně navštívili slovenského výrobce zdravotnického materiálu Chirana. Matovič dodal, že Chirana se zavázala, že do konce června dodá slovenským nemocnicím 300 plicních ventilátorů. Krajčí rovněž uvedl, že příští týden by se měl zvýšit počet odběrových míst pro testy na koronavirus v zemi na zhruba 100 ze současných 29, uvedl server teraz.sk.

Slovenská vláda by měla v neděli rozhodnout o tom, jaká opatření přijme v souvislosti s koronavirem na velikonoční svátky. Hlavní hygienik Ján Mikas prohlásil, že po epidemiologické stránce je na tom Slovensko relativně dobře, velikonoční svátky však představují riziko a je potřeba co nejvíce zabránit dalšímu šíření nemoci.

Rakousko má už téměř 12 tisíc případů nákazy

V Rakousku se potvrdilo už 11 781 případů nákazy koronavirem, 186 infikovaných dosud v této zemi zemřelo a 2507 se jich uzdravilo. Informovala o tom agentura APA s odvoláním na údaje ministerstva zdravotnictví. V nemocnicích je v Rakousku nyní 1071 nakažených koronavirem, z toho 245 na jednotkách intenzivní péče.

V pátek evidovalo Rakousko na 11 300 nakažených koronavirem a 168 úmrtí. Ministr zdravotnictví Rudolf Anschober v sobotu ocenil, že denní nárůst nových případů ve srovnání s dobou před třemi týdny výrazně klesl z asi 40 procent na zhruba čtyři až dvě procenta.

V Rakousku se první případ nákazy koronavirem objevil 25. února, kdy šlo o dva italské turisty. V polovině března Rakousko zavřelo školy, restaurace a omezilo volný pohyb osob, podobně jako jiné evropské země.

V sobotu ministerstvo zdravotnictví vzhledem k nadcházejícím velikonočním svátkům oznámilo, že v jedné místnosti by nemělo být více než pět lidí, pokud nejde o rodinné příslušníky, kteří spolu žijí.