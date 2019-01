Prohlásili nádrž v brazilském dole za stabilní. Teď němečtí kontroloři putují do vězení

BRASILIA Brazilská policie v úterý zadržela pět lidí, kteří mají být zodpovědní za protržení důlní odpadní nádrže. Mezi zadrženými jsou i dva němečtí občané, kteří měli dohlížet na bezpečnost v dole společnosti Vale. Počet potvrzených obětí již narostl na 84 a dalších několik stovek je nezvěstných.

Důlní nádrž naplněná toxickým bahnem a těžařským odpadem se protrhla v pátek odpoledne a zatopila přilehlé město Brumadinho i všechny administrativní budovy těžařské společnosti Vale. Protržení přehrady si vyžádalo desítky životů.



Příčina protržení nádrže, jež fungovala od roku 1976 a nyní už byla vyřazována z provozu, není stále známá. Firma Vale se od začátku hájila, že dodržovala všechny předpisy a že kontrola loni v září zjistila, že nádrž je stabilní.

Právě na tuto záležitost si posvítily brazilské úřady. Po krátkém vyšetřování bylo zadrženo pět lidí, přičemž tři byli přímo zaměstnanci společnosti Vale, která v okolí těžila, a dva zbylí pracovali pro německého subdodavatele – společnost TÜV Süd. Právě tato německá firma totiž prováděla v září loňského roku bezpečnostní kontrolu dolu a nenalezla pochybení, informoval deník The New York Times.

Společně s pěticí zadržených je v hledáčku policie ještě dalších sedm zatím neznámých kompliců, na které již byly vystaveny zatykače. „Namířeny jsou na lidi vyšetřované pro zodpovědnost za protržení,“ vysvětlil pro média brazilský státní prokurátor. Zatčení prý mají být převážně lidé, kteří během poslední kontroly prohlásili nádrž za „stabilní“.

Podle zatykačů budou muži ve vazbě minimálně po dobu třiceti dní, jelikož se podíleli na „neúmyslném zabití, falšování dokumentů a enviromentálních zločinech“. Zároveň jim byla zabavena veškerá elektronika, aby měli vyšetřovatelé přístup ke komunikaci.

Brazilské úřady pokračují v pátrání po nezvěstných po krátkém sobotním přerušení způsobeném obavami, že by se mohla protrhnout i druhá nádrž v dole na železnou rudu. Záchranáři tvrdí, že oblasti nasáklého bahna patrně vysychají, což by mohlo hasičům umožnit dostat se do míst, která byla dosud nedostupná.

Pátracích a záchranných operací se účastní na 200 hasičů a 13 vrtulníků. Izrael na místo neštěstí poslal na pomoc 130 vojáků a 16 tun materiálu, napsala agentura DPA. V neděli se nepodařilo najít nikoho živého.

V brazilském státě Minas Gerais je to už druhé podobné neštěstí za zhruba tři roky. V listopadu 2015 se tam protrhla odpadní nádrž u města Mariana a voda a bahno zaplavily několik vesnic. Tehdy zemřelo 19 lidí a toxické bahno znečistilo řeku. Spoluvlastníkem dolu, kde se tehdy neštěstí stalo, byla rovněž společnost Vale.