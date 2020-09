Protesty v Bělorusku nejsou o Západě či Rusku, jde o boj proti Lukašenkovi, řekla Cichanouská

Moskva Nynější demonstrace v Bělorusku nejsou prozápadním nebo proruským bojem, je to vystoupení proti jedinému člověku, Alexandru Lukašenkovi. V rozhovoru poskytnutém ruskému listu RBK to zdůraznila vedoucí představitelka běloruské opozice Svjatlana Cichanouská. Ta je podle přesvědčení mnoha Bělorusů skutečnou vítězkou srpnových prezidentských voleb, nikoli Lukašenko, jenž zemi vládne tvrdou rukou už 26 let.

Úřady nazítří po volbách, konaných 9. srpna, oznámily, že vyhrál s více než 80 procenty hlasů Lukašenko, což v Bělorusku vyvolalo rozsáhlé protesty. Jejich účastníci tento výsledek považují za podvod a opozice, stejně jako EU, ho neuznává. Demonstrace za odchod Lukašenka a nové volby pokračují přes brutální policejní zákroky a zatýkání.

Vládě Běloruska vadí, že se Cichanouská chce zapojit do jednání ministerské rady EU „Bojujeme za právo volby, s kým chceme budovat naši zemi. Nejedná se o prozápadní a ani o proruský boj, jedná se o protesty proti jedné osobě, ke které naši lidé ztratili důvěru, úctu a se kterou již nechceme ani žít, ani pracovat. To nemá nic společného ani s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem, ani s Ukrajinou, ani s jinými zeměmi,“ odpověděla Cichanouská na otázku týkající se jejích častých setkání s činiteli EU, jež mohou v Moskvě vyvolávat nedůvěru. Osobnosti vyzývají EU k sankcím a dalším krokům kvůli represím proti demonstrantům v Bělorusku Politička, kterou úřady záhy po volbách pod pohrůžkami donutily opustit zemi, připomněla, že ještě před několika měsíci Lukašenko své odpůrce obviňoval z toho, že jsou řízeni z Moskvy, že je za nimi „ruka Kremlu“. „A teď tento člověk změnil názor o 180 stupňů. Teď nás sponzoruje i Amerika... a kdo nás ještě vodí jako loutky - Litva, Polsko, a dokonce i Ukrajina,“ uvedla Cichanouská. „Víte, Vladimir Putin je přece jen moudrý vůdce. Chápe, že vše, co se říká, jsou fantazie jedné osoby. A chápe, že jsme vždy říkali, že jsme otevřeni dialogu. A nikdy jsme se neobrátili zády k Rusku, mám na mysli běloruský lid. Jsme přátelské země a chceme taková zůstat,“ dodala politička.