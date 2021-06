První den summitu G7 přináší i protesty, setkání lídrů hlídají tisíce policistů

V sousedním městečku St Ives se například dopoledne konal protest pořádaný skupinou Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí), která delší dobu prosazuje razantní ekologická opatření. Na shromáždění zřejmě přišly stovky lidí, kteří měli v plánu vydat se na pochod do centra obce, píše zpravodajská společnost BBC.



Boj proti klimatickým změnám je mezi hlavními tématy začínajícího summitu, podobně jako covid-19, ekonomická obnova po pandemii či zdanění zisků globálních firem. „Lídři některých nejbohatších zemí světa se scházejí v malebném Cornwallu a stejně tak desítky aktivistických skupin, které chtějí získat publicitu pro své cíle a vyslat zprávu západním politickým elitám,“ popisuje Reuters.



Přitáhnout pozornost se různá hnutí snaží mnoha způsoby, například nafukovacími podobiznami amerického prezidenta Joea Bidena a britského premiéra Borise Johnsona či nejrůznějšími kostýmy. Na jedné z pláží u dějiště vrcholné schůzky pak vznikl obří obrázek tváří Bidena, Johnsona a dalších lídrů s nápisem „sdílejte vakcíny, uvolněte patenty“.

Good morning from Cornwall! We’re here with our friends from #CrackTheCrises sending a message to the #G7 summit this weekend.



Today kicked off with our Boris & Biden blimp. We want #G7 leaders to #CrackTheCrises of #COVID19, injustice, #Climatechange, and nature loss. pic.twitter.com/MJiiu5ZnzL