Za dopravní kolaps v Suezu nemohla. Pohledná lodní kapitánka se stala terčem útoku dezinformátorů

Káhira Pohledná egyptská kapitánka Marwa Elselehdar se stala terčem internetového hoaxu, který tvrdil hned po incidentu, že může za dopravní kolaps v Suezském průplavu. Zpříčení obrovské nákladní lodi s názvem Ever Given znamenal pro svět šok s nedozírnými ekonomickými následky.

V době, kdy k zablokování průplavu došlo, působila Elselehdarová jako první důstojník na lodi Aida IV v Alexandrii. Tehdy si ve zprávách přečetla, že je viníkem vzniklého kolapsu. „Byla jsem v šoku,“ vyjádřila se pro BBC.

Zvěsti o roli Marwy Elselehdarové v incidentu lodi Ever Given měly být zveřejněné zpravodajským serverem Arab News, ale titulek společně s fotografiemi byly přebrány z jiného původního článku, který naopak představoval Marwu jako první egyptskou ženskou kapitánku. Upravený obrázek byl mnohokrát sdílený na sociálních sítích.

„Nemám ponětí, kdo to mohl udělat a proč. Myslím si, že jsem cílem klepů, protože jsem úspěšná žena ve svém oboru nebo možná protože jsem Egypťanka, nevím,“ uvedla devětadvacetiletá kapitánka.

Není to poprvé co Elselehdarová čelí podobnému nařčení v oboru, ve kterém historicky dominují muži. Podle Mezinárodní námořní organizace tvoří v současnosti ženy v námořnictvu pouze dvě procenta ve světovém měřítku.

Kapitánka ve svých studentských letech milovala moře a následovala svého bratra na specializovanou školu, i když v době, kdy podávala přihlášku, přijímali pouze muže, dostala po přezkoumaní žádosti tehdejším egyptským prezidentem Husním Mubarakem od instituce zvláštní povolení k nástupu.

V průběhu studií čelila Marwa sexismu na každém kroku. „Na palubě byli samí starší muži s různou mentalitou, takže bylo pro mě hodně obtížné najít někoho stejně smýšlejícího, abychom spolu mohli komunikovat. Bylo náročné tím projít sama a dokázat to překonat, aniž by to nějak ovlivnilo moje duševní zdraví.“

„Lidé v naší společnosti stále neberou představu žen pracujících daleko na moři pryč od rodiny, ale když děláte to, co milujete, není nutné usilovat o souhlas a pochopení každého,“ dodala Elselehdarová.

Po ukončení školy se Marwa stala prvním důstojníkem a kapitánkou lodi Aida IV. V roce 2015 to byla první loď, která proplula nově rozšířený Suezský průplav. V té době byla Elselehdarová nejmladší a první egyptskou kapitánkou. V roce 2017 jí udělil poctu egyptský prezident Abdel Fattah El-Sisi.

Když se na sítích začaly roznášet pomluvy ohledně její účasti na incidentu v Suezském průplavu, měla kapitánka Elselehdarová strach o svou reputaci a obávala se, jaký to bude mít dopad na její kariéru.

„Ten falešný článek byl v angličtině, takže se šířil i do dalších zemí. Snažila jsem se pracně vyvrátit to, co v tom článku bylo napsané, protože to ovlivňovalo moji pověst, a veškeré úsilí, které jsem vyvinula, abych byla tam, kde jsem teď.“

Komentáře pod článkem byly vůči ní hodně negativní a některé až drsné, ale našly se i příspěvky, které jí vyjadřovaly podporu. „Rozhodla jsem se soustředit na veškerou podporu a lásku, které se mi dostává, a můj hněv se změnil ve vděčnost. Musím také uznat, že mi stoupla popularita,“ řekla Marwa.

Příští měsíc čekají Marwu Elselehdarovou závěrečné zkoušky na plnou hodnost kapitána a doufá, že bude nadále vzorem pro ženy v námořním odvětví. „Moje zpráva pro všechny ženy, které chtějí pracovat v námořnickém oboru, je aby bojovaly za to, co milují a nedovolily, aby je nepřízeň ovlivnila.“