Řada zemí hlásí v souvislosti s pandemií příznivější zprávy, horší vyhlídky má Rusko a Singapur

Madrid/Moskva Řada z koronavirem nejvíce zasažených zemí světa v neděli v souvislosti s pandemií přinesla relativně příznivé zprávy. Ve Španělsku za poslední den zemřelo nejméně osob za více než měsíc, Írán registroval nejnižší počet nových úmrtí za poslední týdny. V Německu je nyní každý den více uzdravených, než nově infikovaných. Situace je i nadále stabilní v Číně. Horší vyhlídky však přináší statistiky z Ruska či Singapuru.

Specializovaný server Worldometers uvádí, že celosvětově už s nemocí covid-19 zemřelo více než 203 000 lidí, zatímco počet nakažených se blíží hranici tří milionů. V Česku se od vypuknutí epidemie nákaza potvrdila u 7352 lidí, v souvislosti s ní zemřelo 217 lidí.



Pandemie celosvětově nejhůře dopadla na Spojené státy, podle propočtu agentury AFP za 24 hodin v zemi zemřelo 2492 lidí. Podle Univerzity Johnse Hopkinse už zde po infekci umřelo přes 53 500 lidí, přítomnost koronaviru se od počátku jeho šíření potvrdila ve skoro 940 000 případech. Část států i přes varování odborníků uvolnila některá opatření, v Georgii vyrazily na pláže stovky lidí. Teplé počasí vylákalo ven i tisíce obyvatel Kalifornie, kde však i nadále platí nařízení o izolaci.



Ve Španělsku za posledních 24 hodin zemřelo v souvislosti s koronavirem dalších 288 lidí. Je to nejmenší denní přírůstek za více než měsíc. V sobotu 47milionová země hlásila 378 mrtvých, celková bilance obětí je nyní 23.190. Poprvé po šesti týdnech mohou dnes na krátkou procházku vyrazit španělské děti mladší 14 let, kterým úplný zákaz vycházení dříve nařídila vláda. Některá opatření hodlá uvolnit i další z nejhůře zasažených států světa Itálie. Od pondělí 4. května začne obnovovat průmyslovou výrobu, školy se však otevřou až v září, uvedl premiér Giuseppe Conte.

Britská vláda podle informací deníku The Daily Telegraph chystá nařízení, podle kterého by se cizinci i Britové, kteří přicestují do Británie, museli podrobit dvoutýdenní karanténě. Britský premiér Boris Johnson, který musel být začátkem dubna hospitalizován kvůli těžkému průběhu nemoci covid-19, se v pondělí vrátí do práce.

Počet potvrzených případů nákazy koronavirem se v Německu za sobotu zvýšil o 1737 na 154.175. Sestupný trend země zaznamenala v případě úmrtí v souvislosti s koronavirem, za sobotu zemřelo 140 lidí, což je méně než v předchozí dny. Od začátku epidemie zemřelo celkem 5640 lidí s nemocí covid-19.

V Rusku se opět oproti předchozímu dnu zvýšil počet nově infikovaných, za posledních 24 hodin vzrostl o 6361. Celkem země eviduje 80 949 nakažených. Zdravotníci v zemi se 146 miliony obyvatel evidují 747 mrtvých.

V Íránu za poslední den zemřelo 60 lidí s nemocí covid-19, jde o nejnižší nárůst za poslední týdny. Celkový počet obětí na životech tak v zemi vzrostl na 5710, počet nakažených se zvýšil na 90 481.

Situace se horší v Singapuru

Na území pevninské Číny byla v sobotu nákaza koronavirem odhalena u 11 lidí, tedy o jednoho méně než v pátek. Vláda už několikátý den po sobě nehlásila žádné nové úmrtí v souvislosti se šířením viru. Počet známých případů infekce koronavirem od počátku jeho šíření zde narostl na 82 827. Německá média dnes informovala, že se Čína snažila ovlivňovat Německo, aby se pozitivně vyjadřovalo o tom, jak Peking zvládá epidemii způsobenou koronavirem.

Počet nových případů i nadále roste v Singapuru, kde přibylo dalších 931 infikovaných. V porovnání s předchozím dnem se jedná o více než třetinový nárůst. Singapur od počátku epidemie v zemi eviduje celkem 13 624 případů nákazy a 12 úmrtí.

Mexické ministerstvo zdravotnictví v sobotu evidovalo bezmála 14 000 případů nákazy koronavirem včetně 1305, které skončily smrtí. Argentinská vláda prodloužila platnost celostátní karantény do 10. května, nákazu testy v zemi prokázaly u 3780 lidí, z nichž zemřelo 185.