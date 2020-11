Rakousko po pondělním útoku atentátníka ve Vídni zavře radikální mešity

Vídeň Po pondělním teroristickém útoku v centru Vídně, při němž radikální islamista zabil čtyři lidi a dvě desítky dalších osob zranil, uzavře Rakousko „radikální mešity“. Informovala o tom v pátek agentura APA. Podrobnosti mají být oznámeny na tiskové konference ve 14:00 SEČ.

O rozhodnutí uzavřít „radikální mešity“ informovala APA po mimořádném setkání ministryně kultury a integrace Susanne Raabové a ministra vnitra Karla Nehammer s předsedou rakouské muslimské obce (IGGÖ) Ümitem Vuralem.



Pod IGGÖ spadá v Rakousku na 350 mešit, v nichž si v pátek připomněli památku obětí a odsoudili zneužívání náboženství k násilí. Vyjádřili také soustrast příbuzným obětí.

Útok v centru Vídně Vídni spáchal dvacetiletý rodilý Rakušan Kujtim Fejzulai, který měl kořeny v albánské menšině v Severní Makedonii a který byl loni na jaře odsouzen poté, co se v roce 2018 snažil dostat do Sýrie a připojit se tak teroristické organizaci Islámský stát (IS). Z vězení byl podmínečně propuštěn v prosinci 2019 s tím, že se bude účastnit programu deradikalizace. Při pondělním útoku ho policie zastřelila.