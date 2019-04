‚Rebelie proti vyhynutí‘ v Londýně přitvrzuje. Policie zatkla na 300 aktivistů, chybí jí prázdné cely

Londýn Policie v britské metropoli už zatkla skoro 300 ekologických aktivistů, kteří zde od pondělí narušují dopravu ve snaze vynutit si kroky vlády proti klimatickým změnám.

Manifestace pokračují na mostě Waterloo Bridge, křižovatce Oxford Circus, ve Westminsteru a u Hyde Parku, ačkoli na prvních třech jmenovaných místech už byly zakázány. Aktivisté chtějí ve středu podle deníku The Guardian protest vystupňovat a narušit železniční dopravu.



V úterý policie zatkla 168 lidí, celkový počet zatčených za dva dny stoupnul na 290, uvedla londýnská policie. Deník The Daily Telegraph ale napsal, že policie po úterním zásahu proti táboru na Waterloo Bridge už neměla k dispozici prázdné cely, další účastníci blokád se tak zadržení vyhnuli.



Web BBC napsal, že většina osob byla zadržena pro podezření z narušení veřejného pořádku. Tři muži a dvě ženy skončili ve vazbě kvůli podezření ze spáchání trestného činu poté, co skupinka demonstrantů v pondělí poničila vstup do centrály ropné společnosti Shell. Pětice byla následně propuštěna a vyšetřování incidentu pokračuje.

Komplikace v dopravě

Do ekologických protestů na pěti místech v centru Londýna se v pondělí zapojily tisíce lidí a organizátoři hlásili, že blokovat provoz chtějí nepřetržitě přinejmenším týden. Protest zorganizovala britská skupina Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí), která má podle BBC tři základní požadavky: nulové uhlíkové emise do roku 2025, zřízení „občanského shromáždění“ pro nalezení řešení ekologických problémů a to, aby vláda „říkala pravdu o klimatických změnách“.

Scotland Yard aktivistům po pondělních komplikacích v dopravě přikázal, aby svůj protest omezili na prostranství Marble Arch u severovýchodního rohu Hyde Parku. Příkaz platí do pátečního večera. Změny v trasách autobusových linek vynucené blokádami mezitím ovlivnily až půl milionu cestujících, píše BBC.

Ve středu plánují organizátoři protest vystupňovat a narušit provoz příměstských vlaků a metra. „Lidi to opravdu nechtějí dělat, ale nečinnost vlády tváří v tvář této naléhavé situaci nám nedává na výběr,“ citoval The Guardian mluvčího Extinction Rebellion. Skupina už dříve vyzvala britskou premiérku Theresu Mayovou, aby přijala její zástupce.

Londýnský starosta Sadiq Khan o plánech na zablokování železniční dopravy řekl, že sdílí zápal aktivistů, avšak tento záměr jej „vážně znepokojuje“. „Útočit takto na hromadnou dopravu by jen poškodilo cíle nás všech, kdo chtějí zvrátit změny klimatu, a také by to ohrozilo bezpečnost Londýňanů. Snažně prosím všechny, kdo toto zvažují, aby si to ještě rozmysleli,“ dodal Khan.

Lídři Extinction Rebellion nicméně mají za to, že občanská neposlušnost je jedinou cestou ke změně, a Londýn chtějí „uzavřít“ až do konce dubna. „Dělám to proto, že chci, aby vláda něco dělala. Mám na týden dovolenou. Bude-li potřeba víc, zařídím si to,“ řekl BBC 42letý Ben Moss v táboře na Waterloo Bridge.