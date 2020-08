Republikáni na sjezdu nepřijali program, jen podpořili Trumpa. Tamní média píší o ‚straně bez obsahu‘

Charlotte (USA) Letošní nominační sjezd americké Republikánské strany od těch předešlých neodlišuje pouze to, že hlavní projevy nesledují zaplněné tribuny. Chybí také nový politický program strany, podle deníku The New York Times (NYT) poprvé od roku 1856. Některá americká média tento týden o republikánech píší jako o „straně bez obsahu“ či jako o straně, která se oprostila od idejí.

Přijetí stranické „platformy“ na další čtyři roky je tradičním prvkem předvolebních sjezdů v USA podobně jako formální nominace kandidáta do prezidentských voleb. Demokratická strana například minulý týden přišla s programem o několika desítkách stran.

„Ačkoli v praxi stranická platforma často nemá mnoho společných prvků se stylem kampaně toho kterého kandidáta či s tím, jak by postupoval coby prezident,... po více než století sloužila jako vodítko ohledně toho, v co daná politická strana věří,“ píše NYT. ‚Amerika na prvním místě‘ To, že jejich letošní předvolební konference bude bez nového programu, oznámili republikáni už v červnu, a v předvečer sjezdu to potvrdilo usnesení schválené předsednictvem strany. „Republikánský národní sjezd roku 2020 bude rozpuštěn bez přijetí nové platformy,“ píše se v dokumentu. Předsednictvo v něm také uvedlo, že „Republikánská strana nadšeně podporovala agendu prezidenta (Donalda Trumpa) ‚Amerika na prvním místě‘ a bude tak činit nadále“. V platnosti prý zůstává platforma z roku 2016, přestože je v ní zakotvená kritika „současného“ prezidenta, kterým byl ovšem v době sepsání dokumentu demokrat Barack Obama. Republikánské předsednictvo absenci nového programového prohlášení zdůvodnilo tím, že do jeho projednávání by se na sjezdu kvůli covidu-19 nemohl zapojit obvyklý počet lidí. Stranické vedení tedy pouze vyjádřilo podporu plánům prezidenta Trumpa, komentátoři ale podotýkají, že ani méně než 100 dní před listopadovými volbami nebylo zcela jasné, co přesně by chtěl Trump po případném vítězství prosazovat. Během léta byl prezident na toto téma opakovaně tázán, ne vždy ale jeho odpověď obsahovala konkrétní cíle. Magazín The Atlantic tento týden uvedl, že jeho kampaň zatím nezveřejnila žádný dokument s podrobnostmi o plánovaných opatřeních, zatímco tým jeho vyzyvatele Joea Bidena jich nabízí desítky. Biden si v debatách pomáhá braním drog, prohlásil Trump. Požaduje testy před vstupem na jeviště Trumpův volební štáb sice o víkendu na svém webu předložil „agendu pro druhé funkční období“, jde však pouze o strohý výčet položek, přičemž podrobnosti jsou slibovány „během následujících týdnů“. Seznam obsahuje body jako „zavést spravedlivé obchodní dohody a chránit americká pracovní místa“, „vytvořit milion nových malých podniků“, „chránit sociální zabezpečení“, „vyučovat americkou výjimečnost“ nebo „vybudovat nejlepší systém infrastruktury na světě“. Zároveň se objevují názory, že jistá ideová nečitelnost se netýká jen Trumpa, ale celé Republikánské strany. Liberálně nakloněný The Atlantic v analýze s titulkem „strana bez obsahu“ píše, že republikáni příliš nemluví o tom, jak by chtěli vládnout a čeho by chtěli v příštích letech dosáhnout. Podle článku k tomu přispívá i značná nejednota ve straně a v její voličské základně kolem velkých sociálních otázek. Republikáni jako učebnicový příklad „kultu osobnosti“ Nový rozbor magazínu Politico pak dnešní republikány označuje za učebnicový příklad „kultu osobnosti“. Strana prý nehájí žádný ideál a nereprezentuje žádnou „detailní vizi pro vládnutí“. „Nevím, jak na to odpovědět. Není tam konzistentní filosofie,“ reagoval na otázku ohledně směřování strany uznávaný analytik a poradce republikánských politiků Frank Luntz. „Poprvé ve svém životě neznám odpověď,“ dodal.