Rok hněvu žlutých vest. Unavené hnutí bez struktury a jasných cílů pomalu mizí

PAŘÍŽ/PRAHA Francii opět čekají demonstrace. Hnutí žlutých vest slaví první výročí a plánuje protesty v Paříži. Kvůli absenci struktury i ekonomickým reformám však jeho vliv upadá.

Přesně před rokem se stovky tisíc Francouzů připravovaly na sociálních sítích na demonstrace, které nakonec nabraly masivní celonárodní rozměr. Na první protest takzvaných žlutých vest přišlo přes 280 tisíc lidí. Vznik hnutí, pojmenovaného po typických neonově žlutých reflexních vestách, jež jsou povinnou výbavou každého motoristy, předznamenala loni v květnu petice „Za snížení ceny pohonných hmot u pumpy“. Tu na webové stránce Change.org založila Priscilla Ludoskyová.



Dlouhé roky Francie nezažila takovou sociální nevoli. Po několik měsíců se hnutí žlutých vest objevovalo na titulních stranách novin po celém světě. Po uvedení nových vládních ekonomických reforem, zásazích policie na ulicích a soudních rozhodnutích však nakonec síla ze zmobilizovaných Francouzů vyprchala.

„Vláda dokázala dynamické hnutí zlomit záplavou pokut a nepříjemností,“ konstatoval pro deník Le Monde profesor sociologie Olivier Fillieule z univerzity v Lausanne. Od počátku demonstrací totiž soudy uznaly vinnými na 3100 demonstrantů z různých deliktů. Čtyři sta lidí dostalo nepodmíněný trest vězení, více než tisíc pak podmínku. Zbylým soudy rozdaly „alternativní tresty“ a pokuty.

Tento víkend Francii čekají opět masivní demonstrace u příležitosti výročí jednoho roku od začátku protestů žlutých vest. Alespoň si to myslí organizátoři, kteří se celý rok pravidelně scházejí a protestují, ale již v mnohonásobně menších počtech. Od poslední dubnové soboty už demonstrantů nebylo víc než dvacet tisíc a přes deset tisíc lidí se sešlo naposledy první sobotu v červnu. Podle odborníků se počet lidí v ulicích pravidelně snižuje, jelikož hnutí chybí struktura, ale i jasná mediálně viditelná osobnost, která by se postavila do čela.

Ústupky otupily ostří

„Odmítnutí struktury pro ně bylo význačné, jelikož bojovali proti systému. Na druhou stranu to přineslo potíže především s udržitelností. Jak ale postupovat bez vedení? Kdo určí, o čem se s vládou bavit a o čem ne? A máme se postavit do voleb?“ upozornila na hlavní trhlinu v hnutí historička Danielle Tartakowskyová.

Bez jasných politických cílů žluté vesty prakticky vymizely. Francie je v listopadu 2019 úplně jinou zemí než před rokem. „Na stranu druhou to, že hnutí utichlo, neznamená, že s sebou nepřineslo důsledky do budoucna,“ tvrdí Jérôme Fourquet z think tanku IFOP.

Prezident Emmanuel Macron ohlásil ústupky už na konci minulého roku. Přistoupil na původní hlavní požadavek demonstrantů zrušit chystané zdanění pohonných hmot a slíbil opatření na zvýšení kupní síly a debatu o požadavcích demonstrantů. Ze státních fondů vláda nakonec nadvakrát uvolnila na 17 miliard eur.

Pokračující demonstrace pak Macrona přiměly k dalšímu kroku – zavedení celostátní debaty, jejímž výsledkem bylo snížení daně z příjmu pro střední třídu a navýšení důchodů s ohledem na inflaci. Prezidentovi pomohla také příznivá ekonomická situace, díky níž se zvýšila kupní síla domácností o přibližně 800 eur měsíčně.

Všechna tato opatření vedla k uklidnění situace. Podle průzkumu společnosti Elabe sice v#současnosti stále 55 procent Francouzů podporuje myšlenky hnutí žlutých vest, ale většina (63#procent dotazovaných) si již nepřeje, aby manifestace pokračovaly.

Akce žlutých vest si dosud vyžádaly jedenáct lidských životů a necelých 4500 zraněných. V rozhovoru pro televizi TLC pak mluvčí hnutí uvedl, že kolem 40 demonstrantů přišlo v důsledku policejních zásahů o zrak.