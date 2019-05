Rozluštil jsem nejtajemnější text světa, tvrdí vědec. Vojničův rukopis je prý ženskou příručkou pro královnu

LONDÝN/PRAHA Jedna z největších světových záhad je rozluštěna, alespoň to tvrdí doktor lingvistiky Gerard Cheshire z Bristolské univerzity. Vojničův rukopis - kniha neznámého původu v neznámém jazyce –, který se v minulosti neúspěšně pokoušely rozluštit zástupy akademiků i amatérů, je prý sepsaný „proto-románským jazykem“. A má obsahovat i vysvětlení zrodu fráze „oh la la“. Jiní experti v akademické sféře jsou však k jeho objevu velmi skeptičtí, takový jazyk podle nich neexistuje.

Jakýkoliv rodič, který by musel řešit problémy s pěti koupajícími se dětmi, by podle Cheshire k tomuto textu, který má pocházet z 15. století, nepotřeboval překlad.

Spojení „kluzké“ a „ztráta trpělivosti“ prý v záhadném rukopisu doprovázejí koupací scény. Údajnými autorkami mají být dominikánské sestry, které jej sepsaly pro aragonskou a neapolskou královnu Marii Kastilskou, pratetu Kateřiny Aragonské.

Kniha se podle jeho článku, publikovaného v recenzovaném periodiku Romance Studies, věnuje dennímu životu středověkých žen. Rukopis je souborem bylinných léčivých receptů, terapeutických koupelí, astrologických rad ohledně ženské mysli a těla, ale i doporučení kolem výchovy a plození dětí.

Objevují se zde rady, jak předejít infekcím v těhotenství i jak vyvolat potrat (podle Cheshira slovní spojení „omor néna“, které přeložil a má znamenat „mrtvé dítě“, se zachovalo v rumunštině ve slově „omor“, tedy vražda). Podle lingvisty odhaluje i další katolické a pohanské praktiky dané doby. Mezi doporučeními je například rada použít mořskou vodu jako desinfekco.

Součástí knihy je také skládací obrázková mapa, jež podle Cheshira detailně popisuje záchrannou misi královny Marie poté, co 4. února 1444 na ostrově explodovala sopka. Reprodukce záchranné akce představuje nebe jako hrad na obloze, kam odešli mrtví.

Směsice románských jazyků

Dosud se mělo za to, že tajemná kniha o 240 stranách je napsána v neznámém kódu. Podle lingvisty Cheschira jde však o primitivní směsici románských jazyků, jako je francouzština, italština a španělština.

Výzkumník z Britstolské univerzity uvádí, že jde o jediný dochovaný příklad jazyka, kterým mluvili lidé na vulkanickém ostrově Ischii, jenž se nachází v zálivu u Neapole, kde Marie Kastilská žila.

Domnívá se, že se, že se vyvinul ze směsice hovorové latiny a dalších středomořských jazyků v období pádu Římské říše. Proto se podle Cheschira v textu objevuje řada slov, které se později vyvinuly v italské či francouzské výrazy.

Uvádí příklad - fráze „orla la“ v rukopisu údajně doprovází ilustrace ženy myjící několik dětí a pravděpodobně jde o základ francouzského „ohlala“, které lze volně překládat jako ztrátu trpělivosti. Výraz „oleios“, který se vyskytuje na stejném místě, zůstal v portugalském „oleio“ tedy naolejovaný, kluzký.

„Jazyk je proto-románský. Jde o jediný známý exemplář, protože šlo o mluvený jazyk, který se neobjevoval v oficiálních dokumentech,“ vysvětlil Cheshire svůj výzkum: „Na Ischii byl tento jazyk stále používaný i díky geografické a kulturní izolaci a proto byl použit pro Vojničův rukopis, přestože královna Maria mluvila plynně latinsky.“

Samotný rukopis bylo podle něj velice složité rozluštit i proto, že nepoužíval tradiční interpunkci, ale podivné symboly zvýrazňující fonetickou výslovnost. „Nepřeháním, když řeknu, že tento text představuje doposud jeden z nedůležitějších dokumentů v románské lingvistice,“ uvedl Cheshire.

„Zažil jsem několik momentů pro zvolání ‚heuréka‘, když jsem na textu pracoval. A pokaždé následoval pocit nadšení, když jsem si uvědomil rozsah objevu v oblasti lingvistiky i původu a obsahu samotného rukopisu,“ popsal vědec a vyzval akademickou obec, aby mu s přeložením celé knihy pomohla, jelikož má jít o časově náročnou a nákladnou záležitost.

Údajná skládací mapa

Kniha je pojmenována po Wilfridovi Michaelu Vojničovi (Wojniczovi), americkém obchodníkovi polsko-litevského původu, jenž rukopis získal v Itálii v roce 1912. V současné době je text ve vlastnictví Yaleovy univerzity pod označením MS 408.

Pochybnosti o překladu

Rukopis je předmětem zájmu mnoha vědců různých disciplín, především kryptologů. Má souvislost i s českým prostředím - prvními známými vlastníky byli totiž učenci z Prahy -, a je dokonce možné, že tu byl i sepsán.

Někteří akademici však o Cheshirově objevu silně pochybují – například doktorka Lisa Fagin Davisová z Medieval Academy of America napsala na Twitter: „Lidi je mi líto, ale ‚proto-románský jazyk‘ neexistuje. Jde jen o další aspirující, cyklický a sebenaplňující nesmysl.“

Pochybnosti má i editorka a historička Kate Wilesová z magazínu History Today, podle níž nesedí způsob, jakým Cheshire pracuje s jazykem. „Vytahuje slova z různých jazyků a různých období a dohromady nevytváří něco, co by fungovalo přesvědčivě jako jazyk,“ vysvětlila pro deník the Guardian.