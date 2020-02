Rozpočtový summit EU skončil neúspěchem. Politici za dva dny nenalezli shodu

„Bohužel jsme zjistili, že nejsme schopni dosáhnout dohody a potřebujeme více času... Bylo to složité vyjednávání, zvláště po brexitu,“ prohlásil Michel, který s prezidenty a premiéry jednal s několikahodinovou přestávkou nepřetržitě od čtvrtečního odpoledne.



Skupina států západní a severní Evropy požadovala snížení navrhovaného objemu rozpočtu právě s odkazem na letošní odchod Británie z EU. Ten způsobí příjmový propad přes deset miliard eur (čtvrt bilionu korun) ročně, což podle původně předložené varianty měly z větší části kompenzovat bohaté země.

