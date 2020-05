Ruská veteránka bojovala u Stalingradu. Teď nahrává válečné zážitky a pomáhá tak rodinám obětí koronaviru

Petrohrad/Praha Téměř milion korun na pomoc pozůstalým po obětech koronaviru mezi zdravotníky se podařilo vybrat ruské válečné veteránce. Inspirovala se britským kolegou.

„Nikdy v životě by mě nenapadlo, že se budu někdy bavit se zahraničními novináři,“ říká ruská válečná veteránka Zinajda Korněvová v rozhovoru pro televizi Sankt Petěrburg. „No a teď se na mě obrátili žurnalisté už z tolika zemí. Je třeba přemýšlet, co tam povídám,“ dumá nahlas čiperná 97letá babička. Věhlas získala poté, co se na internetu objevily její válečné zážitky s cílem vybrat peníze pro rodiny obětí koronaviru mezi zdravotníky.

Paní Zinajda nedávno absolvovala operaci po zlomenině krčku, kdy hrozilo, že nepřežije. Všechno dobře dopadlo, a když se zotavovala, ukázal jí manžel její pravnučky Dmitrij Panov reportáž o válečném veteránovi Tomovi Mooreovi. Ten před stými narozeninami na konci dubna stokrát přešel dvorek za domem a vybral při tom na britské zdravotníky v přepočtu miliardu korun.

Moore inspiroval paní Zinajdu k tomu, že začala v petrohradském bytě za pomoci rodiny nahrávat svoje válečné zážitky a umisťovat je na YouTube. Popisuje, jak se z učitelky stala dobrovolnicí protiletadlového dělostřelectva a musela se učit po zvuku rozeznávat typy letadel. Jejím úkolem bylo z pozorovatelny určovat polohu nepřátelských letounů a předávat data obsluhám kanonů. Bojovala u Stalingradu a se sovětskou armádou došla až do Berlína.

Domácí videa mají i přes technickou nedokonalost obrovský ohlas a místo původně plánovaných 300 tisíc rublů (100 tisíc korun) se vybraná částka blíží třem milionům rublů (milionu korun). Paní Zinajda na nich zdůrazňuje, že vítězství nad nacisty dosáhl Sovětský svaz společnými silami spolu s americkými a britskými spojenci a pro Toma Moorea plete jako dárek ponožky. Vybranými penězi plánuje pomoci zhruba 85 rodinám zemřelých zdravotníků.

Jiné iniciativy musely skončit

To vše jsou věci, které dnes ruské úřady nekvitují zrovna s nadšením. „Apelujeme na národ bez toho, abychom dělali politiku. Nemáme žádné vazby na nějakou bohatou organizaci ani na stát,“ ujišťuje veteránka. Paní Zinajdu přitom chrání postavení válečné veteránky, protože v atmosféře glorifikace válečného vítězství si na ni nikdo netroufne, zatímco mnohé jiné dobrovolnické aktivity na podporu zdravotnictví musely skončit. Rusko totiž odmítá přiznat, že by se nemocnice potýkaly s problémy či že by počty mrtvých mohly být jiné než oficiálně udávané dva tisíce případů.

Nakažených v Rusku přitom stále přibývá, denně i přes 11 tisíc lidí, celkem země k úterku registrovala přes 232 tisíc případů. Země s podobnými počty jako Itálie a Spojené království ale mají kolem 30 tisíc úmrtí, Rusko „jen“ přes 2100. Moskva rozdíl obhajuje lepší úrovní zdravotnického systému a intenzivnějším testováním.

Přesto prezident Vladimir Putin ohlásil zmírňování restrikcí. Lidé se po skoro měsíci a půl vrátí do práce, aby se začala vzpamatovávat ekonomika.