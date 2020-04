Ruské bezpečnostní síly zabily tři stoupence IS. Plánovali prý teroristický útok v Jekatěrinburgu

Moskva Ruské bezpečnostní síly zneškodnily v Jekatěrinburgu tři muže, kteří údajně v tomto správním středisku Uralu chystali teroristické útoky. Oznámila to ve čtvrtek ruská média. Zabití muži byli podle úřadů stoupenci mezinárodní teroristické organizace Islámský stát (IS) a chystali se spáchat zločin, který by měl velký ohlas, napsal list Kommersant na svém webu.

„V Jekatěrinburgu se uskutečnila protiteroristická operace, při níž byli zneškodněni tři bandité, podílející se na teroristické činnosti,“ citovala agentura Interfax vyjádření Národního protiteroristického výboru.

Odvrátit teroristické útoky ve městě s přibližně půldruhým milionem obyvatel se podle výboru podařilo po zásahu sil tajné služby FSB. Její agenti také na místě zabavili zbraně, střelivo a podomácku zhotovené nálože. U ústředí ruské tajné služby FSB se střílelo. Média hovoří až o třech mrtvých, zabit byl i útočník FSB minulý měsíc informovala, že se ji podařilo zabránit teroristickému bombovému útoku v Krasnodaru na jihu Ruska. Teroristický akt se podle sdělení tajné služby chystal spáchat 27letý Rus, v jehož autě agenti objevili podomácku vyrobené výbušné zařízení. Kromě toho tam také našli mladíkovu korespondenci se členy IS, kteří se nacházejí mimo Rusko. právě díky zachycení jejich vzájemné komunikace se tehdy také podařilo vražedný záměr odhalit a zmařit. Rusko v minulosti zažilo několik velkých teroristických útoků, připisovaných obvykle severokavkazským islamistům, z nichž mnozí v předchozích letech odešli bojovat do Sýrie a Iráku. Terorismus nebo provokace tajných služeb? Pochybnosti o Beslanu přetrvávají, i 15 let poté Před třemi lety si výbuch trhaviny v petrohradském metru vyžádal 15 obětí a šest desítek zraněných. Kromě toho zahynul také 23letý sebevražedný atentátník ze střední Asie. K atentátu se později přihlásila málo známá skupina Prapor imáma Šamila, napojená na teroristickou síť Al-Káida. V prosinci 2013 zahynulo při dvou teroristických útocích ve Volgogradu 34 lidí (a dva útočníci). Při sebevražedném atentátu na nádraží zahynulo nejméně 18 lidí, o den později si 16 obětí vyžádal sebevražedný atentát v trolejbusu. K útoku se později přihlásili teroristé ze skupiny Vilájat Dagestán (provincie Dagestán), cílem útoků byl odchod ruských vojsk z Kavkazu, které si útočníci nárokují pro vytvoření tzv. Kavkazského emirátu.