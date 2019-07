Rusko kárá Gruzii kvůli urážce Putina. ‚Měl by se smažit v pekle,‘ řekl moderátor

„Dobrý večer, milí diváci, sledujete hlavní televizní kanál Gruzie Rustavi 2, začínáme pořad Post Scriptum,“ šokoval v neděli večer na obrazovce moderátor Georgij Gabunija obecenstvo měkkou ruštinou s kavkazským přízvukem. „Především chci předat pozdravy, opravdu hodně pozdravů našemu velkému příteli, ruskému prezidentu Vladimíru Vladimiroviči Putinovi...“ pokračova. Vzápětí ale spustil smršt nadávek, zakončený přáním usmažit ho v pekle.

Minutový monolog rozhněval ruské příznivce, už v noci se před televizí shromáždily dvě stovky demonstrantů a kvůli výhrůžkám musela televize dočasně přerušit vysílání. Jde zřejmě o precedens, kdy poprvé způsobily roztržku nadávky hlavě ruského státu v televizním éteru, které se týkají téměř výhradně jeho osoby.



Podobné, i když daleko méně drsné výstřelky především na Ukrajině zůstávaly dosud bez reakce. Ani ruské státem kontrolované kanály si však nebraly servítky v případech prezidentů Ukrajiny Petra Porošenka či Michaila Saakašviliho. Teď je ale odpověď Moskvy razantní a znějí i obavy ze stupňování konfliktu.

Politici odsuzují, televize se brání

„Pokud jde o urážky na adresu naší země a našeho prezidenta, samozřejmě je považujeme za naprosto nepřijatelné a rozhodně je odsuzujeme,“ reagoval Putinův mluvčí Dmitrij Peskov. Přitom prý „zaznamenal“, že moderátorovo vystoupení odsoudilo celé vedení gruzínského státu, předseda parlamentu, premiér i prezidentka.

„Patriotismus je jedna věc, hájit zájmy země prostřednictvím agrese, destabilizace a nepokojů ale nic neřeší,“ napsala na twitteru hlava gruzínského státu Salome Zurabišviliová. Předseda vlády Mamuka Bachtadze obvinil opozici v čele s exprezidentem Saakašvilim, že ve skutečnosti stojí za vystoupením žurnalisty oni. Saakašvili přitom však ze svého ukrajinského exilu Gabuniju taky odsoudil. „Pozérství a hysterie v boji s ruským imperialismem a okupací“ podle něj bude jen na škodu.



Televize Rustavi 2 nejdřív Gabuniju podržela, včera večer ho ale nakonec od práce odstavila. Vedení přitom mluví o tlaku politiků, kteří chtějí kanál zavřít a moderátora potrestat. „O skutečnosti, že monolog šéfa programu nesplňuje žádné standardy etiky, jsme už informovali a omluvili se. Reakce vedení země na chybu jednoho novináře je ale nechutná,“ napsala Rustavi 2 v oficiálním prohlášení.

Cena: až 10 procent HDP

Aféra přichází pro Gruzii v tu nejnevhodnější dobu. Od pondělí začal platit zákaz přímého leteckého spojení mezi Ruskem a Gruzií. Putin dokonce doporučil cestovním kancelářím, aby do země, která u jeho krajanů strmě nabírala na oblíbenosti, neprodávaly zájezdy. Toto opatření Moskva zavedla kvůli údajnému ohrožení bezpečnosti Rusů v zemi – v polovině června totiž vypukly v zemi protesty poté, co gruzínský parlament navštívila v rámci konference o pravoslaví skupina ruských poslanců a jeden z nich usedl během projevu do křesla předsedy.

Ačkoli vláda v Tbilisi uvažuje o zřízení bezplatných autobusových linek vozících Rusy ze sousední Arménie či Ázerbájdžánu, propad bude citelný. Gruzie od tohoto týdne zřejmě přijde o podstatnou část z více než milionu ruských turistů, kteří se každý rok rekreovali především na plážích Černého moře. V reakci Gabunijova slova teď chce ruská Státní duma zakázat dovoz gruzínských produktů, především vína a minerálky Boržomi, stejně jako zakázat převody peněz hojně využívané Gruzínci žijícími a pracujícími v Rusku. „To vše činí celkově asi deset procent HDP, které dostává Gruzie jako stát,“ prohlásil předseda Dumy Vjačeslav Volodin.