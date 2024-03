V Rusku odstartovaly prezidentské volby, Putinovi zajistí dalších šest let u moci

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Volby tentokrát trvají tři dny – od pátku do neděle. Volební místnosti se v Rusku otevírají v 08:00 místního času. Nejdříve se tak stalo na Kamčatce a na Čukotce na Dálném východě, vzhledem k časovému posunu to bylo už ve čtvrtek v 21:00 SEČ.

Volby v Rusku skončí v neděli v Kaliningradské oblasti ve 20:00 místního času, tedy v 19:00 SEČ. První informace o průběžných výsledcích se čekají brzy po uzavření volebních místností a předběžné výsledky má ústřední volební komise oznámit v pondělí.

V odlehlých oblastech začalo už dříve předčasné hlasování. Podobně jako na okupovaných ukrajinských územích, kde Moskva rovněž vypsala prezidentské volby. Kyjev toto hlasování označil za nezákonné a neplatné a spojence vyzval, aby výsledky neuznali.

Podle agentury AP lidé na okupovaných územích hlasují pod nátlakem a podle některých svědectví i pod hrozbou použití zbraně. V některých ruských regionech lze hlasovat elektronicky, podle ruských opozičních představitelů ale tato možnost dává režimu větší prostor falšovat výsledky.

Jedenasedmdesátiletý Putin je u moci 24 let a další zvolení prodlouží jeho vládu nejméně do roku 2030. Vzhledem k několik let starým ústavním změnám se poté bude moci o prezidentský post ucházet znovu. Kreml zpřísňováním režimu i pomocí zákonů, které zavedly dlouhé tresty vězení mimo jiné za kritiku invaze na Ukrajině, téměř úplně umlčel kritické hlasy v zemi.

Ústřední volební komise schválila pouze tři další kandidáty, jejichž funkcí je podle analytiků vytvořit zdání konkurence. Jde o komunistu a poslance Státní dumy Nikolaje Charitonova, místopředsedu Státní dumy Vladislava Davankova z mladé strany Noví lidé, která je kvůli své podpoře války na Ukrajině na sankčním seznamu Evropské unie, a Leonida Sluckého, předsedu nacionalistické Liberálně demokratické strany.

Další dva zájemci o kandidaturu, bývalý poslanec Boris Naděždin a novinářka Jekatěrina Duncovová, kteří vyzvali k ukončení ruské války na Ukrajině, nebyli k volbám připuštěni. Ani u nich se ale nepředpokládalo, že by mohli Putinovy vyhlídky na vítězství ohrozit. Volby se konají krátce po smrti Alexeje Navalného, nejvážnějšího Putinova oponenta, jenž zemřel v únoru za nevyjasněných okolností v ruském vězení za polárním kruhem.