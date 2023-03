Odveta, nebo vyjednávací strategie? Zatčeného amerického novináře by Rusové mohli chtít vyměnit

Ve středu se americký novinář Evan Gershkovich z listu The Wall Street Journal (WSJ), jenž už šest let žije v Rusku, vydal na pracovní cestu do města Jekatěrinburg. Ta pro něj skončila zatčením. Den poté stanul před soudem v Moskvě, který jej do 29. května poslal do tamní vazební věznice Lefortovo.

Gershkovich se dle ruské tajné Federální služby bezpečnosti (FSB) provinil tím, že pro americkou stranu shromažďoval tajné informace o vojensko-průmyslovém odvětví v Rusku. Dle zákona mu hrozí až 20 let odnětí svobody.

„To, co dělal zaměstnanec WSJ v Jekatěrinburgu, nemělo nic společného s žurnalistikou,“ napsala ve čtvrtek na sociální síť Telegram mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová s tím, že to není poprvé, co byla novinářská akreditace použita jako „krytí“ pro jiné aktivity.