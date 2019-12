Ruský bombardér musel kvůli poruše nouzově přistát mimo letiště. Posádka vyvázla bez zranění

Moskva Ruský dálkový nadzvukový bombardér Tu-22M3 v úterý nouzově přistál nedaleko Astrachaně na jihu evropské části Ruska. Podle sdělení ruského ministerstva obrany stroji vypověděl jeden z motorů. Dvoučlenná posádka po přistání poškozený letoun opustila nezraněna.

Piloti po zjištění poruchy nasměrovali letoun mimo osídlené oblasti a nouzové přistání mimo letiště zvládli profesionálně, uvedlo ruské ministerstvo. Bombardér, označovaný v terminologii NATO Backfire, na palubě neměl žádné zbraně.



Letouny Tu-22M3, které mají dolet kolem 6000 kilometrů, jsou ve výzbroji ruského vojenského letectva zhruba 40 let. Ruská armáda je nedávno nasadila do bojů v Sýrii, v roce 2008 operovaly ve válce Ruska s Gruzií a v 80. letech se zapojily do sovětské invaze v Afghánistánu.