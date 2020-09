Ruský velvyslanec v Berlíně prý důkazy o otravě Navalného nedostal

Moskva/Berlín Ruský velvyslanec v Berlíně Sergej Nečajev od německého ministerstva zahraničí, kam byl ve středu předvolán, nedostal žádné důkazy svědčící o tom, že bloger Alexej Navalnyj byl otráven. Podle agentury TASS to řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová.

Nečajev byl na ministerstvo povolán v souvislosti se středečním oznámením německé vlády, že ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj byl nade vší pochybnost otráven, a to s použitím nervově paralytické látky ze skupiny novičok.



Velvyslanec se na ministerstvo dostavil, ale na svůj dotaz ohledně faktů a údajů svědčících o otravě Navalného podle Zacharovové nedostal žádnou odpověď. „Žádná fakta, žádná data, žádné vzorce, žádné materiály, žádné reference. Naprosto nic,“ uvedla mluvčí.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci na výzvy ze zahraničí, aby Moskva vnesla světlo do okolností tohoto případu, ve středu novináře ujišťoval, že Rusko je ochotné s Německem všestranně spolupracovat. Nicméně si postěžoval, že na dosavadní oficiální žádosti ruské strany Berlín nereagoval.

Peskov řekl, že ruská generální prokuratura nedostala odpověď na svou žádost zaslanou 27. srpna německé justici o právní pomoc týkající se důkazů otravy Navalného. „Naši lékaři oficiálně navrhli výměnu informací a zatím bohužel nedostali žádnou odpověď,“ řekl mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina.

Peskov rovněž zopakoval dřívější tvrzení, že v nemocnici v Omsku, kde byl Navalnyj hned po svém kolapsu hospitalizován, ještě před transportem blogera do Německa provedli celou sérii analýz. Žádné stopy po otravě a možných toxických látkách v Navalného těle ani v jeho věcech zjištěny nebyly, uvedl mluvčí Kremlu.

Člen bezpečnostního výboru dolní komory ruského parlamentu Andrej Lugovoj je přesvědčený, že novičok se k Navalnému dostal až v Německu. „Pokud tam našli něco, co souvisí s novičokem, pak mu to s největší pravděpodobností dali na té klinice,“ citovala ho agentura TASS. „Jakoukoli stopu mohli zanechat zdravotní sestra, lékař, pokud by chtěli Navalného nějakým způsobem skutečně označit jedovatou látkou. Jsem si jist, že přesně to se stalo,“ prohlásil Lugovoj.

Lugovoj byl jedním z agentů ruské tajné služby, které britští vyšetřovatelé podezírají vraždy jiného bývalého ruského agenta Alexandra Litviněnka, jenž byl v roce 2006 v Londýně otráven radioaktivním poloniem 210. Rusko údajné pachatele odmítlo britským úřadům vydat. Lugovoj, který je od roku 2007 poslancem ruské Státní dumy (dolní komory parlamentu), dostal v roce 2015 od ruského prezidenta Vladimira Putina medaili za služby vlasti.