Rusové za útoky na Američany platili, tvrdí lidé z Tálibánu. Někteří bojovníci prý udělají pro peníze cokoli

S tvrzením, že zástupci ruských tajných služeb platili bojovníkům Tálibánu a dalším ozbrojeným skupinám v Afghánistánu za útoky na vojáky ze Západu, přišel koncem minulého týdne deník The New York Times.



Rusové nařčení odmítli, stejný postoj zaujal i Trump. „Nikdo mě, viceprezidenta (Mikea) Pence ani personálního šéfa Bílého domu Marka Meadowse neinformoval o takzvaných útocích Rusů na naše jednotky v Afghánistánu, jak o tom podle ‚anonymního zdroje‘ informoval lživý The New York Times,“ napsal na sociální síť Twitter.



Nobody briefed or told me, @VP Pence, or Chief of Staff @MarkMeadows about the so-called attacks on our troops in Afghanistan by Russians, as reported through an “anonymous source” by the Fake News @nytimes. Everybody is denying it & there have not been many attacks on us.....