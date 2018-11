Ukrajinci o posádce zabavených lodí Rusy nic neví. Porošenko navrhne vyhlášení stanného práva

KYJEV Ukrajinský prezident Petro Porošenko v pondělí řekl, že předloží parlamentu návrh na vyhlášení stanného práva v zemi kvůli sérii nedělních incidentů mezi ruskými a ukrajinskými vojenskými loděmi v Kerčském průlivu. Rusko v pondělí ráno obnovilo v průlivu dopravu pro civilní plavidla.

Vyhlášení stanného práva by podle Porošenka neznamenalo omezení občanských práv a svobod ani plnou mobilizaci. Zálohy by nicméně měly být připraveny, dodal Porošenko podle agentury Unian na zasedání Rady národní bezpečnosti a obrany. Situací se bude rovněž zabývat na mimořádném zasedání Rada bezpečnosti OSN, svolaná podle zdrojů agentury AFP na žádost Moskvy i Kyjeva.



Ukraine says Russia has seized 3 of its warships after firing on them near Crimea. https://t.co/CXjEWVw4n0 pic.twitter.com/SHaDwi0PUR