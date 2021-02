Ruští diplomaté opustili KLDR na ručně tlačené drezíně. Severní Korea zastavila vlakovou dopravu kvůli covidu

Pchjongjang/Moskva Skupina ruských diplomatů s rodinami musela využít na cestě ze Severní Koreje neobvyklý způsob dopravy. Kvůli omezením spojeným s pandemií covidu-19 urazila poslední kilometr přes ruské hranice na ručně tlačené drezíně, napsal server BBC s odkazem na vyjádření ruského ministerstva zahraničí.

Severokorejská vláda zastavila téměř veškerou osobní dopravu v zemi ve snaze zastavit šíření viru. Vláda sice nadále tvrdí, že se v KLDR dosud neobjevil žádný pozitivní nález na SARS-CoV-2, mezinárodní pozorovatelé o tom však dlouhodobě pochybují.



V Severní Koreji platí již déle než rok zákaz cest vlaků přes hranice, zrušena byla rovněž většina mezinárodních letů. Ruští diplomaté, kteří chtěli zemi opustit, tak neměli příliš na vybranou. Nejprve cestovali 32 hodin vlakem, pak dvě hodiny autobusem, aby se dostali z metropole Pchjongjangu k ruské hranici. Tu pak museli překročit pěšky a ještě svoje věci a rodinu převézt na drezíně.

Hlavním „motorem“ byl třetí tajemník ruské ambasády Vladislav Sorokin, který vozítko tlačil po kolejích přes řeku Tumen do Ruska. V osmičlenné skupině byla mimo jiné i jeho tříletá dcera.



Поскольку вот уже больше года границы закрыты и пассажирское сообщение прекращено, добираться домой пришлось долгим и трудным путём. Вначале 32 часа на поезде, затем ещё два часа на автобусе до границы и, наконец, самый ответственный участок маршрута - пеший переход на российскую сторону. Для этого надо заблаговременно изготовить тележку, поставить ее на рельсы, разместит...ь на ней вещи, усадить детей - и в путь.

Z KLDR odjela za poslední rok řada zahraničních diplomatů a mnoho zemí své tamní zastupitelské úřady dočasně uzavřelo. Většina z nich využila pozemní dopravy a překročila hranice do Číny. Loni v březnu však vypravily úřady jeden let do Vladivostoku, na jehož palubě byli diplomaté z Německa, Ruska, Francie, Švýcarska, Polska, Rumunska, Mongolska a Egypta.