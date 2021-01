Schválení vakcíny od AstraZeneca je ohroženo, tvrdí slovenský ministr. Prý je málo účinná

Registrace vakcíny proti covidu od společnosti AstraZeneca v Evropské unii je podle slovenského ministra zdravotnictví Marka Krajčího ohrožená, a to z důvodu její možné nízké účinnosti. Pokud by se tyto informace potvrdily, znamenalo by to problém s počtem dostupných očkovacích látek ve stávající koronavirové krizi. Krajčí to dnes řekl novinářům.

„Zdá se, že je ohrožena registrace vakcíny od AstraZeneca. Klinické studie nevycházejí nejlépe. Pokud by se potvrdilo, že účinnost té vakcíny není dostatečná, bude to obrovský problém s množstvím vakcín,“ řekl slovenský ministr.

Pochybnosti, zda je vakcína od firmy AstraZeneca vhodná pro dosažení imunity celé společnosti proti covidu-19, dříve vyjádřili například někteří australští vědci. Australské zdravotnické úřady ale označily látku za účinnou a bezpečnou. Británie začala očkovat vakcínou od firmy AstraZeneca. Prvním příjemcem byl 82letý pacient na dialýze Vakcínou od AstraZeneca, která vznikla díky spolupráci s Oxfordskou univerzitou, se již očkuje například v Británii. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) nyní posuzuje žádost o její podmínečnou registraci. Neschválení vakcíny od AstraZeneca v EU by na Slovensku patrně vedlo k prodloužení času, který bude potřeba k očkování populace proti covidu-19. „I v případě, že bychom s touto vakcínou začali očkovat, tak momentálně plán, co je týče proočkování populace, je s ohledem na dodávky vakcín natažen až do pozdních letních měsíců a začátku podzimu,“ uvedl Krajčí. Koronavirus Sledovat další díly na iDNES.tv Podle údajů ze čtvrtka bylo na pětimilionovém Slovensku očkováno proti covidu-19 přes 47 700 lidí, tedy necelé procento populace. Očkování v zemi začalo na konci loňska látkou od společností BioNTech a Pfizer, mezitím Slovensko obdrželo také první dodávku očkovací látky od firmy Moderna. Slovenští odborníci označili očkování za nejúčinnější způsob pro zvládnutí stávající koronavirové krize. Na Slovensku zejména v říjnu a pak od začátku loňského prosince výrazně stoupal počet nových potvrzených případů infekce. Úřady na to zareagovaly například omezením volného pohybu lidí. V uplynulých dnech se situace ohledně přírůstku nakažených přestala zhoršovat, nemocnice ale nadále zůstávají vytížené kvůli pacientům s covidem-19.