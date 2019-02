Šéf Bonda zůstane ve funkci kvůli brexitu. Británie se zásobuje i pytli na mrtvoly

LONDÝN/PRAHA Šéf britské zpravodajské služby MI6 zůstane ve své pozici, přestože by tento rok již měl odejít do důchodu. Důvodem setrvání v pozici jsou obavy z dramatického vývoje po brexitu. Podobně se na brexit chystá i ministerstvo zdravotnictví a zásobuje se například pytli na mrtvoly.

Pětapadesátiletý Alex Younger by měl svou současnou pozici šéfa zahraniční špionáže opustit v listopadu letošního roku poté, co mu vyprší pětiletý mandát. Podle zjištění deníku The Times však bude svou funkci vykonávat i 12 až 24 měsíců poté, co Velká Británie opustí Evropskou unii.



Pokud premiérka Theresa Mayová a ministr zahraničních věcí Jeremy Hunt potvrdí prodloužení Youngerova mandátu, stane se z něj nejdéle sloužící šéf MI6 od šedesátých let. Vedoucí sekce 6 jsou v žargonu zpravodajců označování jako „C“ a na pozici setrvávají maximálně 5 let.

MI6 je často idealizována v dílech spisovatelů, především se ale proslavila díky svému finktivnímu zaměstnanci Jamesi Bondovi, kterého stvořil Ian Fleming. Její pracovníci působí především v zahraničí, kde brání Británii a její národní zájmy.

Podobně jako Younger zůstane dle informací médií ve své funkci i šéf kontrarozvědky MI5 Andrew Parker, který souhlasil s prodloužením svého mandátu až do roku 2020. Nominován byl na pozici v roce 2013.

Zpravodajské služby však nejsou jedinými institucemi Velké Británie, které se připravují na divoký brexit. Poslanec a náměstek ministra zdravotnictví Stephen Hammond v pondělí v dopise poslancům oznámil, že se jím spravovaný rezort před odchodem Velké Británie z EU zásobuje mimo jiné pytli na mrtvoly.

Dopis obsahuje seznam mnoha zdravotnických produktů, vybavení a potřeb, kterými se musí zdravotnická zařízení zásobovat, aby v případě tzv. „tvrdého brexitu“ tedy odchodu Británie bez dohody, měly nemocnice dostatek léků, vakcín či krevních transfuzí. V dokumentu, jehož části unikly na sociální síť Twitter, sám ministr na přední pozice staví výše zmíněné pytle, jako jeden z důležitých artiklů.

Zajištění dodávek

„Tyto (připravované záložní plány) obsahují citlivé strategie pro zásobování zařízeními a spotřebními materiály, včetně pytlů na těla, které Spojené království dováží z Evropské unie, čímž zajistíme, že zásobování základních produktů nebude přerušeno,“ stojí v dopise od ministra zdravotnictví.

Dokument již okomentoval i tiskový mluvčí ministerstva s tím, že rezort pouze „zajišťuje, aby národní zdravotnický systém měl dostatek produktů, aby mohl provádět bezpečnou a efektivní péči.“

Velké Británie je značně závislá na dodávkách léků. Každý měsíc je do země dovezeno na 37 milionů balení léků z EU. Britská vláda tak již ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví ustanovila krizové centrum pro zásobování, ve kterém budou vytvořeny zásoby zdravotnických potřeb a léků na šest týdnů.

Ministr zdravotnictví Matt Hancock tak začátkem týdne zavtipkoval, že se stal největším nákupcem ledniček na světě, jelikož řadu léků je nutné uchovávat v chladu.