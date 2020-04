Šéf WHO zkritizoval nošení roušek pro zdravotníky běžnou populací. Samy o sobě prý nejsou zázračným řešením

Ženeva Světová zdravotnická organizace (WHO) je znepokojena používáním profesionálních ochranných pomůcek běžnou populací. Šéf organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondělí upozornil, že lékařské roušky a respirátory by měly být přednostně vyhrazeny zdravotníkům v první linii boje s koronavirovou pandemií. Používání respirátorů běžnými lidmi by podle něj mohlo zhoršit nedostatek těchto ochranných pomůcek pro lidi, kteří je potřebují nejvíce.

Zástupce WHO po 5 dnech otočil. Používání podomácku vyrobených roušek už není špatný nápad WHO se minulý týden vyslovila pro širší používání podomácku vyráběných roušek. Podle koordinátora krizové pomoci z WHO Michaela Ryana není zahalování nosu a úst, které má chránit před kašlem nebo kýcháním, špatný nápad. WHO dříve obecné nošení roušek nedoporučovala.

Tedros v pondělí rovněž zdůraznil, že samotné roušky nemohou zastavit pandemii a nejsou „zázračným řešením“. Jejich obecné nošení je podle něj oprávněné jen v případech omezeného přístupu k vodě na mytí rukou nebo tam, kde je obtížné dodržovat fyzické odstupy mezi lidmi. „Roušky samotné nemohou zastavit pandemii covid-19,“ citovala Tedrose agentura AFP. Nejnovější výzkum o rouškách i koronavirech. Pravidlo ‚chráním tebe, chráníš mě' by mělo skutečně platit Zastánci roušek však oponují, že mnozí lidé nemohou sami vědět, zda jsou nakažení a neinfikují zároveň další lidi. Šéf WHO v pondělí rovněž vyjádřil naději, že organizace tento týden zahájí iniciativu, která má urychlit výzkum a vývoj vakcíny a nastavit mechanismus její rovnoměrné distribuce. Roušky Michael Ryan v pondělí upozornil, že omezení vycházení lze uvolňovat jen postupně. Zákazy vycházení se podle něj mnohdy ukázaly jako účinné.