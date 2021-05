Americký bojkot zimní olympiády? Pelosiová vyzvala k rázné akci kvůli porušování lidských práv

Washington Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová v úterý řekla, že Spojené státy by měly na diplomatické úrovni bojkotovat zimní olympijské hry v Pekingu naplánované na příští únor. Podle političky Demokratické strany by neúčast amerických činitelů byla správnou odpovědí na porušování lidských práv v Číně. Informovala o tom agentura Reuters.

„Nemůžeme pokračovat, jako by na tom, že olympiáda se přesouvá do Číny, nebylo nic špatného,“ řekla Pelosiová při slyšení v Kongresu na téma zimních her roku 2022. Podle magazínu Forbes vyzvala zákonodárce a vládní představitele, aby účast na hrách vynechali a „sportovce uctili doma“.



Političtí lídři, kteří se do programu zapojí, podle předsedkyně sněmovny ztratí „morální autoritu“ na to vyjadřovat se k lidskoprávním otázkám, napsal Reuters. Konkrétně Pelosiová zmínila přístup čínských úřadů k obyvatelům Hongkongu, Tibetu a provincie Sin-ťiang.

V severozápadním regionu nejlidnatější země světa jsou v takzvaných vzdělávacích střediscích masově zadržováni příslušníci muslimských etnických menšin. Washington postup proti Ujgurům a dalším skupinám hodnotí jako genocidu a zástupce americké diplomacie nedávno celý Sin-Ťiang označil za vězení pod širým nebem kvůli údajnému neustálému monitorování pohybu lidí. USA také dlouhodobě kritizují upevňování kontroly Pekingu nad Hongkongem.

Zimní olympiáda je v Číně na programu od 4. do 20 února. Kromě Pekingu se mají sportovní klání odehrávat i na různých místech sousední provincie Che-pej.