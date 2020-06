Cestování se vrací do normálu, polská hranice ale zůstává zavřená. Varšava podporuje poznávání vlasti

VARŠAVA/PRAHA Zatímco se ve většině Evropy pomalu začíná vracet cestování do stavu před koronavirovou krizí, severní hranice Česka zůstává nadále zatarasená a střežená armádou. Polsko se k všeobecnému otevírání hranic zatím nepřipojilo a ani neoznámilo, kdy tak učiní.

„Chtěli bychom, aby se všechno vrátilo k normálu, ale krize změnila svět i Evropu a změnila taky naše životy,“ prohlásil v televizi TVP1 šéf kanceláře předsedy vlády Michał Dworczyk. „Lidé ještě nějaký čas musí s omezeními a potížemi počítat,“ řekl. Vládní krizový tým podle něj situaci pravidelně analyzuje. „Až budeme mít jistotu, že takové rozhodnutí bude bezpečné, učiníme ho,“ dodal Dworczyk.



Polsko uzavřelo své hranice včetně těch schengenských 15. března a čtyřikát uzávěru prodloužilo, naposledy do 12. června. Vstup cizinců až na výjimky Varšava zakázala.

Český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) nabídl polskému protějšku Jacku Czaputowicovi během jednání minulý týden otevření hranic od 15. června. „Dosud však plán polské vlády neznáme,“ sdělila LN mluvčí české diplomacie Zuzana Štíchová. „Naše vnitřní kontrola hranic byla prodloužena do 12. června a budeme okamžitě informovat o dalších rozhodnutích,“ odpovědělo na dotaz LN polské ministerstvo vnitra.

Na Polsko teď podle rádia RMF FM tlačí i Evropská komise, aby do 12. června oznámilo, co s omezeními udělá.

„Předpokládáme, že pokud se situace nebude vyvíjet rychleji, než je tomu teď, bude možné otevřít hranice po 15. červnu,“ řekla před týdnem televizi Polsat News vicepremiérka a ministryně rozvoje Jadwiga Emilewiczová. Začátkem července pak zřejmě obnoví státní aerolinky LOT mezinárodní spoje.

Vrcholí prezidentská kampaň

Konečné rozhodnutí ale bude na vládě a neoficiálním lídrovi země, šéfovi vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jarosławu Kaczyńském. Překvapení nejsou vyloučená, oznamovat věci na poslední chvíli už patří k jeho stylu.

„Mám pocit, že lidé se o otevírání hranic nezajímají, při konverzaci s místními s tím vždycky musím začít já,“ řekl LN český majitel cestovní kanceláře v polské Vratislavi Roman Staněk. „I v médiích jsou hranice okrajové téma, dominují dětské tábory, hotely a restaurace,“ dodává. Cestovky ruší jeden zájezd za druhým, zatímco vláda spouští kampaň agitující poznávání krás vlasti.

Polskou politiku ovlivňuje i kampaň před prezidentskými volbami. První kolo se uskuteční 28. června a současnému prezidentovi Andrzeji Dudovi spojenému s vládní PiS by mohl překazit plány na znovuzvolení kandidát opoziční Občanské koalice (OK), primátor Varšavy Rafał Trzaskowski, zvláště pokud by se oba střetli ve druhém kole.

„Myslím, že za tím je výhradně covid-19 a stále poměrně vysoký počet nových případů,“ říká politolog z krakovské univerzity Jaroslaw Flis. A také Paweł Ukielski z Institutu politických studií polské Akademie věd přímou souvislost nevidí: „Rychlé uzavření hranic na počátku epidemie bylo úspěšné a vláda teď zkrátka nechce nic uspěchat,“ uvedl pro LN.