Mohutné exploze otřásly Bejrútem, byly slyšet až 20 kilometrů daleko. Nepřežilo nejméně 10 lidí

Ministr zdravotnictví Hamad Hasan citovaný televizí LBC hovořil předtím o mnoha zraněných a velkých materiálních škodách. List The Daily Star na své webové stránce psal s odvoláním na svědky o zřejmě mnoha mrtvých. Televizní kamery zachytily kouř nad městem a některá média exploze lokalizovala do blízkosti přístavu a tamních skladišť.

Libanonská agentura NNA oznámila, že příčinou výbuchu byl požár v přístavním skladišti. Poničil mnoho okolních budov a zranilo se mnoho lidí. Televize Al-Arabíja hovoří o několika výbuších, které byly slyšet až 20 kilometrů od Bejrútu a způsobily materiální škody. Podle AFP v mnoha částech města tlaková vlna vyrazila okna budov.



„Viděl jsem ohňový kotouč a kouř nad Bejrútem. Lidé křičeli a utíkali, krváceli. Z domů to utrhlo balkony, ve výškových budovách se vysypala okna a sklo spadlo na ulici,“ citovala svědka agentura Reuters. Podle dalšího svědka jsou vybitá okna v celém bejrútském centru a je vidět zraněné lidi. „Naprostý chaos,“ řekl tento svědek.

Ээ бурхан минь



A video I received on WhatsApp of the scalr of explosion in #Beirut, confirming it was at the port. pic.twitter.com/oy4uHaghiD