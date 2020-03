‚Situace je zoufalá.‘ Lékaři si v New Yorku dělají obleky i z pytlů na odpadky, v ulicích jsou provizorní márnice

NEW YORK/ PRAHA Stát New York se ocitl v krizi. Nemocnice jsou přeplněné pacienty, chybí jim potřebné ventilátory a v ulicích se objevují provizorní márnice. Stát má nejvíce případů nákazy novým typem koronaviru v USA. Pomoc od federální vlády přitom nepřichází v dostatečné míře.

„Chci, aby lidé věděli, že situace je špatná. Lidé umírají, nemáme přístroje a ochranné pomůcky, které potřebujeme na pohotovosti a v nemocnici, abychom se o pacienty postarali. Je to opravdu těžké,“ řekla ve zpovědi pro deník The New York Times lékařka Colleen Smithová z newyorské nemocnice Elmhurst.



Situace na jejím pracovišti je stejně složitá jako v dalších nemocnicích po celém státě New York. Stát na americkém východním pobřeží je koronavirem zasažený nejvíce. Ve středu úřady ohlásily nákazu u více než 33 tisíc pacientů, přičemž v celých Spojených státech je nakažených přes 69 tisíc.

„Běžně máme denně na příjmu kolem 200 pacientů, kteří potřebují naši pomoc. V posledních dnech je jich však 400 a více,“ vysvětlila Smithová. Podle deníku The New York Times však nákaza ještě nedosáhla nejvyššího bodu - vrchol v počtu nakažených odborníci očekávají až za dva až tři týdny.

Provizorní márnice

„Věděli jsme, že to přijde. Přesto se toho příliš neudělalo. Dnes jsme museli k nemocnici přistavit chladící kamion, abychom měli kde skladovat těla,“ popsala situaci v Elmhurstu Smithová.

Podobné chladící vozy byly přistaveny i k nemocnici Bellevue na Mannhattanu a podle deníku The Independent se ve městě objevily i chlazené stany, které slouží jako provizorní márnice.

Podobná situace je i v dalších nemocnicích. Podle lékaře, který mluvil se CNN pod podmínkou anonymity v obavě o svou práci, nemají zdravotníci „přístroje, ani dostatek lůžek“.

Server New York Post dokonce uvádí, že situace je natolik kritická, že někteří lékaři si musejí vyrábět ochranné obleky z pytlů na odpadky.

„Minulý týden jsme měli v práci tak jednoho dva pacienty z deseti, kteří měli Covid-19. Na včerejší směně to už byli prakticky všichni. Někteří měli velice vážné příznaky a museli jsme je dát okamžitě na ventilátory,“ sdělil CNN další newyorský lékař Craig Spencer. „Nebudu mluvit o politice. Ale chci, aby všichni věděli, že situace na nemocničním příjmu je zoufalá,“ dodal Spencer.

„Zjistili jsme navíc, že lidé, kteří k nám chodí s bolestmi zad, mají CT plic naprosto shodné s pacienty, kteří přišli s koronavirem. Stává se, že někdo, koho sanitka přiveze od automobilové nehody, nakonec skončí u nás v karanténě, protože jeho plíce vykazují stejné příznaky,“ popsala dramatickou situaci v New Yorku lékařka Smithová, kterou ale nejvíce trápí nedostatek ochranného materiálu a přístrojů.

Márnice v New Yorku.

„Ochrannou roušku, kterou jsem měla v pátek, jsem si vzala i dnes. Je jich nedostatek. Zároveň jsme měli zjevně pacienty, kteří měli Covid-19 a my si to neuvědomili. Máme tak několik nemocných sester i lékařů,“ vysvětlila Smithová.

Nemocnici chybí ventilátory, které pomáhají dýchat nakaženým lidem, a nikde nejsou k dostání. „Dostali jsme pět nových. Ale jestli lidé neumřou, budeme potřebovat mnoho dalších,“ dodala. Lékaři musí kalkulovat s tím, kdo přístroj k dýchání dostane a kdo ne.

Nedostatek ventilátorů

Ve státě je v tuto chvíli na 7 tisíc přístrojů potřebných k dýchání, další 4 tisíce se zapojí do provozu nadcházejících dnech. Podle CNN by USA měly mít ve strategických zásobách ještě zhruba 16 660 ventilátorů.

Guvernér státu New York požádal federální vládu o pomoc již před několika dny. Ta sice přišla, ale ve směšném objemu.

„Chcete poplácat po zádech za to, že jste nám poslali 400 ventilátorů? Co s nimi budeme dělat, když jich potřebujeme více než 30 tisíc? Vůbec nechápete rozsah problému, s nímž se potýkáme,” hřímal na tiskové konferenci guvernér státu New York Andrew Cuomo na představitele Trumpovy administrativy.

Na první pohled se zdá, že stát New York něco zanedbal. Opak je ale pravdou. Starosta města New York City vyhlásil zákaz vycházení jako jeden z prvních v USA, nařízení krátce na to zavedl i guvernér Cuomo.

Navzdory tomu, že prezident Donald Trump chce zemi „otevřít do Velikonoc“, nezdá se, že by to v New Yorku bylo možné. Bílý dům si sám lehce protiřečí - podle agentury Bloomberg vyzval lidi, kteří v posledních dnech opustili New York, aby se uzavřeli do karantény na dalších 14 dní a nevycházeli z domů, ať už jsou kdekoliv v zemi, nebo ve světě.