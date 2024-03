Lidovky.cz: Překvapilo Vás, že Ivan Korčok vyhrál první kolo a navíc s tímto náskokem?

Především jsem osobně očekával, že by Ivan Korčok mohl vyhrát první kolo. Ostatně naznačovaly to i průzkumy veřejného mínění, a to jak ty, ve kterých se náskok Petra Pellegriniho výrazně snížil, ale i ty, ve kterých už byl dokonce na prvním místě.