Slovensko označilo vietnamského diplomata za nežádoucí osobu, musí do 48 hodin opustit zemi

Bratislava Slovensko prohlásilo jednoho z diplomatů vietnamského velvyslanectví v Bratislavě za nežádoucí osobu. Ve středu to sdělilo slovenské ministerstvo zahraničí. Krok Bratislavy souvisí s případem, v němž byl zavlečen vietnamský manažer Trinh Xuan Thanh z Berlína patrně přes Slovensko do vlasti.

Vietnamský diplomat, jehož jméno slovenská diplomacie neuvedla, musí opustit zemi do 48 hodin. Slovenské ministerstvo zahraničí uvedlo, že ke zmíněnému „vážnému kroku“ přistoupila země po pravomocném rozhodnutí německého soudu v případu únosu vietnamského manažera.



Německý nejvyšší soud tento týden oznámil, že zamítl žádost o dovolání, kterou podal odsouzený v případu zavlečení Thanha. To znamená, že trest vězení ve výši tří let a deseti měsíců pro Vietnamce známého jako Long N. H., který v roce 2017 pomáhal s únosem Thanha z Berlína do vlasti, je pravomocný.

Thanh, který se po únosu objevil ve Vietnamu a o kterém Hanoj tvrdí, že se vrátil dobrovolně, byl mezitím vietnamskými soudy za zpronevěru dvakrát odsouzen k doživotí. Thanh býval manažerem státní ropné společnosti PetroVietnam. V Německu usiloval o azyl, ale 23. července 2017 byl v centru Berlína unesen.

Předpokládá se, že Thanh byl do Vietnamu zavlečen přes Slovensko. Bratislava dříve opakovaně odmítla, že by byla do akce vědomě zapojena, když vietnamské delegaci vedené vietnamským ministrem veřejné bezpečnosti zapůjčila vládní letadlo k přeletu do Moskvy. Slovenské úřady v této souvislosti zmiňovaly podezření ze zneužití pohostinnosti země.