Slovenská volební kalkulačka: S kterým kandidátem byste se nejvíc shodli?

„Je Jozef Tiso hrdina? Kam by měl jet nový prezident na první zahraniční cestu? Má bez řečí jmenovat premiéra, ať už je jeho osobní pohled jakýkoliv? A měl by mít prezident vyšší pravomoci?“ I na to se ptá volební kalkulačka. Její tvůrci z neziskové organizace KohoVolit.eu poslali celkem dvaačtyřicet otázek všem kandidátům. Odpověděli téměř všichni, výjimkou je šéf Slovenské národní strany Andrej Danko a zástupce slovenských Maďarů Krisztián Forró.

Kalkulačka se kromě zmíněných témat zaměřuje na finanční a vojenskou pomoc Ukrajině a explicitně se například ptá, zda dotyční souhlasí s tím, že je Ukrajina obětí ruské agrese. Zkoumá rovněž postoj kandidátů k členství Slovenska v NATO a v Evropské unii, k udržování obchodních vztahů se zeměmi, které porušují práva vlastních občanů, k daňovému systému v zemi či k možnosti zavést volby přes internet.

Součástí dotazování se vzhledem ke krokům premiéra Roberta Fica a jeho vlády stala i komunikace s médii či kontroverzní novela trestního zákona, která snižuje tresty za korupci, ruší speciální prokuraturu a původně chtěla také snížit promlčecí doby u znásilnění. Kalkulačka už stihla zachytit i snahu o „ochranu“ slovenské tradiční kultury, která má být slovy ministryně kultury Martiny Šimkovičové „slovenská, slovenská a žádná jiná“.

„Naší kultuře by nejvíc pomohlo, kdyby se ‚odsprostila‘ od naší ministryně,“ napsal v poznámce k tomuto tématu expremiér Igor Matovič. Právě díky poznámkám mohou kandidáti své odpovědi dovysvětlit. Kalkulačka se dále věnuje otázkám potratů, klimatu, návratu ke slovenské koruně, ale i horkému sporu kandidátů, zda by prezident měl být protiváhou vlády.

Zatímco diplomat Ivan Korčok dlouhodobě říká, že ano, jeho sok, šéf parlamentu a strany Hlas-SD Peter Pellegrini tvrdí, že ne.