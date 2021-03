‚Smrti se nebojím.‘ Papež František se unikátně svěřil se zdravotními potížemi i životem za diktatury

BUENOS AIRES / ŘÍM / PRAHA Snad žádný z předlouhé řady 266 papežů římské církve dosud nedal nahlédnout do svého soukromí tak, jako to nyní umožnil současný papež František. Části interview, které s papežem vedl v únoru 2019 novinář Nelson Castro, byly o víkendu zveřejněny v argentinském deníku La Nación. Rozhovor se má stát součástí připravované knihy Zdraví papežů.

Značná část z dosud zveřejněných pasáží se skutečně týká Františkova zdraví. Papeži je čtyřiaosmdesát let a netrpí žádnou viditelnou chronickou chorobou. Kvůli komplikacím v mládí však mohlo být vše jinak.



V roce 1957, kdy bylo dnešnímu papeži dvacet let, se v kněžském semináři v argentinském Buenos Aires rozšířila chřipková epidemie – a u Františka se projevila život ohrožujícím zápalem plic. Lékaři mu museli odebrat část jedné plíce.

„Byl jsem vždy přesvědčen, že se z toho vyléčím – když je vám 20 let, máte víru, že zvládnete všechno. Ztráta části jedné plíce mě v dalším životě nijak neomezovala, víte, že zvládám všechny papežské povinnosti,“ komentoval tuto životní epizodu František.

Po mnoha letech se chybějící část Františkovy plíce nečekaně stala tématem při volbě hlavy katolické církve. Když se v roce 2013 konkláve kardinálů rozhodovalo, kdo se postaví do čela církve po Benediktu XVI., který rezignoval, nebyl tehdejší kardinál Jorge Mario Bergoglio (dnešní papež František) zdaleka jediným kandidátem.

Pontifik v rozhovoru s novinářem Castrem uvádí, že „při volbě někdo začal šířit zvěsti, že kardinál Bergoglio je nemocný, protože mu chybí plíce, a snažil se tak překazit Boží plán“. Františka se na jeho zdravotní stav posléze ptali jiní kardinálové, pochybnosti se však podařilo rozptýlit. A 13. března 2013 se někdejší buenosaireský arcibiskup stal papežem.

Úplné detaily ze zákulisí papežské volby ale ani František neprozradil. „Jistě chápete, že vám nemohu přesně říci, co se za dveřmi Sixtinské kaple dělo,“ poznamenal papež.

Papež přiznává, že ve svém životě mnohokrát trpěl úzkostmi a strachem o sebe i o jiné. Tyto stavy, jak uvádí, zažíval zejména v dobách, kdy v Argentině vládla vojenská diktatura (1976–1982). Vojáci tehdy nemilosrdně zlikvidovali tisíce svých oponentů.

„Zkuste si to představit, jaké to je. Tajně vezete v autě osobu ukrytou jen pod několika dekami. Projíždíte přes kontrolní vojenská stanoviště – první, druhé, třetí... Vyvolávalo to ve mně nevýslovné úzkosti,“ popisuje situace v temném období argentinské historie František, který tehdy zastával funkci provinciála Tovaryšstva Ježíšova (jezuitského řádu) v Argentině.

Dnešní papež tehdy kvůli neustálému napětí a strachu z odhalení musel vyhledat pomoc psychiatra. Byla to žena, „velká profesionálka a dobrá bytost, která mi velmi pomohla. (…) Naučila mě zkrotit úzkosti,“ popisuje s nezvyklou otevřeností František s tím, že tento prožitek ho podstatně nasměroval pro další život. „Pochopil jsem, že úzkostné stavy, neurózy, znamenají něco, co se prostě musíme naučit krotit. Když to nedokážeme, hrozí, že budeme dělat špatná rozhodnutí, ovlivněná úzkostmi a smutkem.“

V závěru rozhovoru František připouští, že často myslí na smrt, ovšem s tím, že z ní nemá žádný strach. A popírá, že by se snad někdy chtěl vrátit do rodné Argentiny. „Chci zemřít tady, v Římě. Jako papež, ať ve funkci, či jako emeritní papež. V Argentině jsem prožil 76 let, ale nestýská se mi. Trápí mě však velké problémy, které můj bývalý domov sužují,“ uzavírá František.