Španělská loď s migranty stále čeká na povolení. Na palubě se nyní nachází 128 běženců

ŘÍM Z lodě španělské nevládní organizace Proactiva Open Arms, která ve čtvrtek po dvou týdnech čekání s desítkami afrických migrantů na palubě vplula do italských vod, odvezli za posledních 24 hodin několik běženců ze zdravotních důvodů na ostrov Lampedusa. Asi kilometr od něj teď loď čeká se 128 migranty na povolení zakotvit v přístavu. O to se přou ministři rozpadající se italské vládní koalice.

Pro povolení pro Open Arms zakotvit na Lampeduse se dnes vyslovil i starosta stejnojmenného přístavu Salvatore Martello. Podle italského deníku La Repubblica by situaci měly vyřešit úřady sicilské provincie Agrigento, pod kterou Lampedusa spadá. Zasáhnout může prokuratura, pokud uzná, že není naplněn středeční verdikt italského oblastního soudu kraje Lazio. Ten rozhodl, že loď smí vplout do italských vod a migrantům má být poskytnuta pomoc. Zakotvení v přístavu ale soud výslovně nenařídil.



Posádka španělského plavidla nalodila migranty plující z Libye do Evropy při několika záchranných operacích, první část z nich už 1. srpna. Nesměla ale vplout do italských vod kvůli protiimigrační politice ministra vnitra Mattea Salviniho. Ten od loňska zakazuje vstup do Itálie lodím nevládních organizací s migranty.

Od 1. srpna povolily italské či maltské úřady vylodění více než dvou desítek migrantů z lodi Open Arms, mimo jiné těhotným ženám, dětem či lidem se zdravotními problémy a jejich doprovodu.

Na středeční verdikt soudu Salvini zareagoval novým dekretem, kterým španělské lodi zakázal vstup do Itálie. Dekret ale odmítli podepsat ministři dopravy a obrany, kteří patří ke druhé ze stran vládní koalice. Ta se minulý týden rozpadla a Salvini předložil v parlamentu návrh na vyslovení nedůvěry vládě, jímž chce dosáhnout předčasných voleb. Jeho krajně pravicové straně Liga totiž od loňských voleb výrazně vzrostly preference, nyní by ji volilo podle různých průzkumů až 40 procent voličů.

Proti Salvinimu se ve čtvrtek postavil v otázce migrantů i nestranický italský premiér Giuseppe Conte, který ho v otevřeném dopise na sociálních sítích kritizoval za obsesi protiimigrační politikou. Salvini v reakci uvedl, že je na tuto obsesi pyšný, protože zajišťuje bezpečnost Itálie. „A za to mě Italové platí,“ uvedl ministr vnitra.

Conte rovněž ve čtvrtek uvedl, že mu šest zemí vyjádřilo ochotu migranty z lodě Open Arms přijmout. Jsou to podle něj Francie, Německo, Rumunsko, Portugalsko, Španělsko a Lucembursko. Itálie a Malta od loňska přístavy uzavírají proto, že EU není schopna migrační krizi systematicky řešit, a loď nevládní organizace s migranty pustí do přístavu, až když dostanou slib ostatních zemí EU, že migranty převezmou.

„Za mě zůstanou přístavy zavřené pašerákům a jejich zahraničním komplicům,“ zopakoval ve čtvrtek Salvini. Ten dlouhodobě obviňuje posádky lodí nevládních organizací z napomáhání pašeráctví, ač k tomu dosud nepředložil žádné důkazy.

Mezi Lampedusou a Maltou pluje nyní loď Ocean Viking, kterou provozují organizace Lékaři bez hranic (MSF) a SOS Méditerranée a na jejíž palubě je 356 afrických migrantů. Ty nalodila posádka mezi 9. a 12. srpnem, jsou mezi nimi čtyři ženy a stovka nezletilých, většina ve věku 15 až 18 let.