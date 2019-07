Španělská pobřežní stráž na moři zachránila 141 migrantů, mířících z Maroka do Evropy

Madrid Španělská pobřežní stráž v sobotu při několika operacích ve Středozemním moři zachránila 141 migrantů, kteří se pokoušeli dostat z Maroka do Evropy. Informovala o tom agentura AFP. Mezi zachráněnými, kteří pocházejí převážně ze subsaharské Afriky, jsou ženy a děti.

Nejprve příslušníci španělské pobřežní stráže asistovali u dvou člunů, které se dostaly do potíží v Alboránském moři. Na palubě měly 86 lidí včetně 14 žen a tří dětí a jeden ze člunů už byl částečně pod vodou. Všechny pasažéry se podařilo dostat do bezpečí, míří do přístavu Almería v Andalusii.



V Gibraltarském průlivu pak španělské lodi pomáhaly třem mužům na kajaku a 52 cestujícím na chatrném člunu, v němž se na plavbu vypravilo i 14 žen. Tito migranti budou přepraveni do přístavu Algeciras.

Od ledna do začátku července připlulo do Španělska z Afriky už na 11.000 migrantů, 203 lidí během pokusu dostat se po moři ke španělským břehům utonulo, uvedla Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). Marocké úřady uvedly, že se jim za první letošní půlrok povedlo více než 40 000 migrantům zabránit v tom, aby se na cestu do Evropy pustili.