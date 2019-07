Kuriózní případ: nelegální migranty pašovali do USA američtí mariňáci. Pak na sebe vzájemně házeli vinu

San Diego (USA) Příslušníci americké námořní pěchoty Bryon Darnell Law a David Javier Salazar-Quintero byli zadrženi v minulém týdnu členy pohraniční stráže při převozu tří nelegálních migrantů. Hlídka je přistihla sedm mil severně od hranic s Mexikem.

O kuriózním zásahu pohraniční stráže informoval server New York Post.

Tři v utajení vezení Mexičané při setkání s pohraničníky potvrdili, že jsou v zemi nelegálně. A že byli přes hranici dopraveni černým autem, které řídil Bryon Law.

Dva ze tří přistěhovalců zároveň mužům zákona sdělili, že plánovali na cestu do USA vynaložit přes 8000 dolarů (necelých 182 tisíc korun). Pravděpodobně by je zaplatili převaděčům. Poté se chtěli usadit v Los Angeles a New Jersey.



Law a Salazar-Quintero společně působili na základně námořní pěchoty Camp Pendleton kousek od San Diega. Při výslechu přiznali, že do země dostali ještě jednoho muže, kterého vyzvedli na stejném místě jako poslední trojici, načež jej odvezli na parkoviště u McDonaldu ve městě Del Mar, kde už na něj čekalo jiné auto.



Američtí mariňáci. (ilustrační foto)

Vzájemná spolupráce ale zadržením skončila. Při výsleších se oba mariňáci navzájem obviňovali, kdo že za pašování může. Law tvrdil, že obě akce koordinoval jeho kolega, dokonce mu měl slíbit 1000 dolarů za první úspěšné převedení přes hranice. Žádné peníze sice nedostal, nakonec ale měl souhlasit s tím, že si vše vynahradí při druhé akci.



Salazar-Quintero kontroval, že to není pravda a že jej do kriminální činnosti uvrtal jeho kolega.