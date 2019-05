Svázali jsme ho a udusili, přiznal člen amerických ‚speciálů‘. S dalšími vojáky zabíjel kvůli penězům na prostitutky

WASHINGTON/PRAHA Seržant Logan Melgar z šestičlenného týmu speciálních jednotek v Mali nahlásil svému velení, že jeho spolubojovníci kradou peníze z armádního rozpočtu a vodí si za ně na prověřená místa prostitutky. Kolegové ho proto svázali páskou a udusili. Ve čtvrtek jeden z pachatelů před soudem přiznal vinu.

Kolem páté hodiny ranní 4. června loňského roku ztratil Logan Melgar vědomí. Patřil k příslušníkům amerických speciálních jednotek působících v západoafrickém Mali. Podle jeho čtyř kolegů přestal dýchat, a tak se mu snažili pomoci. Dovezli jej na nedalekou kliniku pod francouzským vedením, ale voják zemřel, než dorazili na místo. Příčinou smrti bylo udušení.



Vojenské složky Spojených států mají v africkém státě Mali jen malé zastoupení. V porovnání s téměř osmi sty vojáky v sousedním Nigeru téměř minimální. Na území tohoto státu však působí příslušníci speciálních vojenských jednotek, které pomáhají tamním americkým diplomatům, malijským vojákům a velkému množství přítomných francouzských jednotek.

Velení seržanta Melgara pověřilo zpravodajskými operacemi, respektovalo ho vedení americké ambasády i místní partneři. Jeho náhlá smrt, o které poprvé informovala média v prosinci roku 2017, však spustila velký poprask.

Jeho kolegové z týmu SEAL totiž tvrdili, že Melgar byl během odpoledních cvičení opilý a pravděpodobně se udusil zvratky. Pitva seržanta však neodhalila v těle stopy alkoholu ani drog. Následné vyšetřování Námořní vyšetřovací služby (NCIS) pak ukázalo, že za jeho smrt měli být zodpovědní právě jeho čtyři kolegové, kteří se mu dle vlastních výpovědí měli snažit pomoci.

Seržant totiž zjistil, že jeho „bratři ve zbrani“ si z fondu na placení informátorů platili služby prostitutek, které měli dokonce vodit do zabezpečeného domu, kde pobývali. Melgar o tomto porušení pravidel chtěl hovořit s vedením a nakonec tak učinil a dva příslušníky týmu SEAL Team Six a dva členy sboru mariňáků nahlásil. A ti se rozhodli si celou záležitost s Melgarem vyřídit.

Svázali ho páskou

Čtveřice vojáků si tak 4. června 2017 nejprve dojela do centrály mariňáků v hlavním městě Mali Bamaku pro kobercovou pásku a následně vyrazila na velitelství sdílené námořnictvem a armádou, kde násilně vnikla do ložnice seržanta Melgara. Aby se vojáci dostali dovnitř, museli vyrazit zamčené dveře.

Speciálové následně Melgara spoutali širokou izolační páskou a udusili jej pomocí speciálního chvatu. Podle výpovědí vojáků se poté, co si uvědomili, že Melgar nedýchá, snažili okamžitě svého kolegu oživit, poskytovali mu prý první pomoc a dokonce mu vyřízli díru do krku, aby mohl dýchat. Následně jej odvezli do nemocnice a předstírali, že šlo o nehodu. Nacvičili si výpovědi, vynechali cokoliv, co se týkalo izolační pásky, a lhali vyšetřovatelům.

Při čtvrtečním přelíčení se však nakonec jeden z vojáků, Adam C. Matthews, přiznal k několika bodům obžaloby a potvrdil celý příběh, jak muži nechtěně seržanta zabili, informoval deník Washington Post. Matthews však nebyl tím, kdo Melgara škrtil a soud jej tak odsoudil jen k roku vězení a snížení armádní hodnosti. Zároveň přijde i o zdravotní pojištění. Další polehčující okolností pro Matthewse byl fatk, že nepodílel na krádeži armádních peněz, jelikož do Mali dorazil pouhé dva dny před incidentem.

Verdikty pro zbylé tři vojáky teprve soud vynese. Právě oni totiž podle Matthewsovy výpovědi chtěli zakrýt, co se skutečně stalo.