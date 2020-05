Spojeným státům hrozí šíření spalniček, dětem kvůli koronaviru chybí plánované dávky očkování

New York Ve Spojených státech během karanténních opatření výrazně klesl počet očkování u dětí, zjistila nová zpráva amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Ve státě Michigan se v souvislosti s pandemií koronaviru snížil počet podaných vakcín o více než pětinu. Odborníci proto varují před narušením kolektivní imunity a rozšířením nebezpečných dětských nemocí, například spalniček.

Propad v očkování souvisí s opatřeními proti šíření koronaviru, mnozí rodiče návštěvu lékaře kvůli plánovaným očkováním odložili z obav před nákazou, píše list New York Times. Výsledkem je, že velké množství dětí je nyní pozadu oproti očkovacímu kalendáři u vakcín, které mají chránit například před spalničkami či černým kašlem.

Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), které spadá pod americké ministerstvo zdravotnictví, zveřejnilo v pondělí zprávu, podle níž se počet podaných dávek vakcín dětem do 18 let snížil o 22 procent oproti loňskému roku a mezi mladšími dětmi do dvou let věku o 16 procent. Pozadu oproti očkovacímu kalendáři je pak v květnu více než polovina dětí do 5 měsíců. To je výrazný rozdíl oproti obvyklému stavu, v němž kalendář dodržují asi dvě třetiny dětí.

Ještě hůře jsou na tom s proočkovaností děti registrované v programu pro Američany s nízkým příjmem Medicaid. Z těch má aktuální očkování pouze 35 procent. Jedinou výjimkou mezi vakcínami je ta proti žloutence typu B. U té propad nenastal, protože bývá novorozencům obvykle podávána již v nemocnici.



Studie vycházela z dat z Michiganu, lze ale předpokládat, že podobná situace nastala i v ostatních amerických státech. Svá zjištění CDC zveřejnilo méně než dva týdny po jiné studii, podle níž se počet podaných vakcín u dětí výrazně snížil napříč celými Spojenými státy od začátku pandemie nového koronaviru, píše server CNN.



Se zavedením nouzového stavu ve Spojených státech bylo podle CDC očekáváno, že zdravotnický systém nebude schopen poskytovat preventivní služby a neurgentní zákroky, zároveň obyvatelé začali zůstávat doma v souladu s tím, jak přibývala karanténní opatření. Konkrétně Michigan zavedl nařízení, podle něhož měli obyvatelé zůstávat doma, 23. března. Dva měsíce opatření bránila kromě šíření infekce novým koronavirem i před rozpuku spalniček a jiných nemocí, odborníci se ale obávají, že současné rozvolňování opatření povede k jejich opětovnému šíření.



Urychleně očkování dožeňte, vyzývají odborníci

Vědci se domnívají, že je nyní zásadní, aby děti svá očkování urychleně dohnaly. Podle doktory Angely Shenové, spoluautorky studie a výzkumnice z dětské nemocnice ve Filadelfii, jsou tato data znepokojující. Mohou totiž narušit kolektivní imunitu, která se díky vakcinaci proti nemocem, jako jsou spalničky, vybudovala. Čísla zároveň pravděpodobně odrážejí celostátní trend a podle ní je pravděpodobné, že se objeví ohniska šíření spalniček. „Tohle je v rozvolňování velký týden a veřejné zdraví žádá, abyste přišli a dostali své vakcíny,“ vyzývá doktorka Shenová.



„Pozorované snížení proočkovanosti může ponechat děti a komunity zranitelné vůči nákaze nemocemi, kterým lze předcházet očkováním, například spalničkám. Pokud proočkovanost proti spalničkám nedosáhne 90 - 95 % (úroveň potřebná k ustavení kolektivní imunity), mohou se objevit epidemie spalniček,“ píše se ve zprávě CDC.

K tomu, aby dětské očkování mohla i za současné situace nadále probíhat, navrhuje zpráva několik opatření. Mezi ně by mělo patřit například oddělení konkrétních klinik, místností, či budov na ty pro zdravé pacienty a pro ty nemocné. Dále zmiňuje uzavření čekáren a telefonická objednávání, aby se lidé ve zdravotnických zařízeních nepotkávali. Možným bezpečným způsobem očkování dětí je podle ní i podávání vakcín přímo na parkovištích v autech, kterými rodiče s dětmi dorazí.



Celosvětový problém?

Vzhledem ke globálnímu rozšíření koronaviru a tomu, že k různým omezením pohybu přistoupilo velké množství států, je otázka, jestli se nejedná o výzvu, s níž se budou potýkat i jiné země. Podle doktora Matthewa L. Boultona, profesora epidemiologie z Michiganské univerzity, se může jednat o problém globální. Podobný fenomén podle něj pozorovali i jeho kolegové v Číně, Indii či některých afrických zemích.



„Je to děsivá myšlenka,“ řekl pro New York Times. „Ve světě jsme již udělali ohromný pokrok, především v mnohých nízkopříjmových zemích. Tohle by nás mohlo v kontrole nemocí, jimž lze očkováním předcházet, vrátit o několik let zpět, a to jak v nízkopříjmových, tak i ve vysokopříjmových zemích.“

Americké CDC podle studie v březnu vydalo doporučení, které zdůrazňuje důležitost očkování i během šíření koronaviru a vyzývá zdravotníky, aby spolupracovali s rodinami na zajištění včasného podání vakcín. K dodržování očkovacího kalendáře vyzvala na začátku epidemie ve svém stanovisku z 11. března i Česká vakcinologická společnost. „Očkování není nutné odkládat. K zajištění včasné protekce je vhodné dodržení doporučených schémat pro danou očkovací látku,“ uvádí.