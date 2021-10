Spor o plyn z Ruska štěpí koalici v Berlíně. Nord Stream 2 vadí Zeleným, bojí se nátlaku na EU

Při rozhovorech o vzniku nové německé vlády dosud nehrála zahraniční politika téměř žádnou roli. Sociální demokraté (SPD), Zelení a liberální Svobodní demokraté (FDP) se zatím soustředili výlučně na témata, která jsou pro jejich budoucí vládu zcela zásadní: daňovou a klimatickou politiku.



To by se ale mohlo rychle změnit. Spolupředsedkyně Zelených, Annalena Baerbocková, která byla hlavní tváří strany v nedávných parlamentních volbách, totiž zopakovala svůj dřívější požadavek, aby nebyl plynovod Nord Stream 2 vůbec spuštěn. Projekt, který má ročně dopravit z Ruska do Německa a pak dál do Evropy 55 miliard metrů krychlových zemního plynu, byl dokončen před několika týdny.

Baerbocková tvrdí, že provozovatel projektu je shodný s dodavatelem plynu. V případě Nord Stream 2 připadá zmíněná dvojjediná role ruskému energetickému koncernu Gazprom.

„Dokud je to jeden a tentýž koncern, nesmí být uděleno povolení k provozu,“ uvedla v rozhovoru pro mediální skupinu Funke s poukazem na energetickou směrnici EU. Politička je rovněž přesvědčena, že Německo se nesmí nechat Ruskem vydírat. Podle ní údajně ruský prezident Vladimir Putin „hraje poker“ s cenami za energie a vyvíjí tlak, aby povolení k provozování plynovodu bylo vydáno rychleji.

Předtím se totiž objevily zprávy, že Moskva požaduje po Berlínu, aby německá síťová agentura udělila projektu povolení ještě před původním nejzazším termínem, 8. lednem 2022.

Zatlačí Moskva na EU přes dodávky plynu?

Předmětem současného schvalování je právě otázka, zda vše odpovídá unijní směrnici. Žádost o povolení k provozu formálně podala společnost Nord Stream 2 AG se sídlem ve švýcarském Zugu. Jejím většinovým vlastníkem je ovšem koncern Gazprom, který je zároveň dodavatelem plynu.

S odmítavým přístupem k plynovodu by však mohla Baerbocková narazit u sociálních demokratů budoucího kancléře Olafa Scholze. SPD, podobně jako končící šéfka vlády Angela Merkelová, totiž dokončení Nord Stream 2 odjakživa podporovali. Dělo se tak navzdory soustavnému odporu nejen USA, ale i nejbližších partnerů v Unii – v čele s Francií. Řada vlivných německých sociálních demokratů, třeba šéf jejich poslanců ve Spolkovém sněmu Rolf Mützenich, je přesvědčena o tom, že výhrady vůči projektu jsou „ideologicky vyhrocené“. Podle něj se prý mnozí Zelení mylně domnívají, že „jestliže se ukončí Nord Stream 2, budou mít čistý štít“.

Zeleným ovšem nyní nahrává argument, který již dříve někteří kritici Nord Stream 2 uplatňovali, a to sice, že Rusko by se mohlo pokusit zneužít dodávky plynu k nátlaku na EU. Rostoucí ceny plynu mohou navodit dojem, že se dřívější obavy začínají naplňovat.

Teprve před týdnem prohlásil ruský prezident Putin na konferenci o energetice v Moskvě, že jeho země by mohla okamžitě dodávat víc plynu do Evropy. Zároveň si ale jedním dechem postěžoval na pomalé schvalovací řízení ve věci Nord Stream 2.

U jeho potrubí, které je dlouhé 1200 kilometrů, probíhají od začátku týdne technické zkoušky. První větev systému byla naplněna technickým plynem, aby vznikl tlak dovolující přepravu komodity z Ruska do Německa.

Kdo povede diplomacii?

Nord Stream 2 budí odpor především na Ukrajině, která se obává, že po jeho spuštění bude zcela odstřižena od přepravy ruského zemního plynu. Poplatky za tranzit přes její území představují významný zdroj příjmů pro ukrajinský státní rozpočet.

Debaty o ruském plynovodu mohou v rámci vznikající koaliční vlády předznamenat i zásadnější odlišnosti, pokud jde o Rusko. Zatímco SPD zdůrazňuje, že je „třeba zůstat s Moskvou v kontaktu a ponechat si otevřené všechny komunikační kanály“, jsou Zelení daleko radikálnější. Chtějí, aby budoucí německá vláda zastávala kritičtější postoj jak ve vztahu k Rusku, tak například i k Číně. Není vyloučené, že Zelení budou chtít v příští vládě obsadit křeslo ministra zahraničních věcí.