Správkyně Hongkongu ustoupila demonstrantům. Zákon o vydávání vězňů do Číny nebude

HONGKONG/PRAHA Carrie Lamová se v úterý na tiskové konferenci omluvila občanům Hongkongu za události posledních několika týdnů. Kvůli návrhu zákona, který by umožnil vydávání občanů Hongkongu do pevninské Číny vyšlo do ulic na 2 miliony lidí. Požadovali odmítnutí návrhu a nakonec i odstoupení správkyně Hongkongu Lamové. Ta po nedělních masových demonstracích ustoupila a zákon odmítla.

„Chci novou šanci,“ odpověděla na úterní tiskové konferenci správkyně Hongkongu podporovaná čínskou komunistickou vládou na dotaz, zda hodlá odstoupit. Rozhodla se však, že na největší demonstrace v historii Hongkongu zareaguje odmítnutím připravovaného zákona, který v posledních týdnech podporovala.



„Jasně a zřetelně jsem vás slyšela a o všem, co se událo, jsem hluboce přemýšlela,“ řekla v úterý Lamová. „Musím převzít odpovědnost. Nabízím svou upřímnou omluvu všem hongkongským obyvatelům,“ dodala. Její projev přitom sledovaly tisíce lidí skrze sociální sítě.



Lamová prohlásila, že projednávání návrhu zákona nebude obnoveno, pokud se vládě nepodaří rozptýlit obavy, které kolem normy panují. Správkyně Hongkongu nicméně uvedla, že má v úmyslu dokončit svůj mandát a znovu získat důvěru veřejnosti. To znamená, že by Lamová zůstala v úřadu ještě další tři roky.

V neděli se demonstrací proti extradičnímu zákonu v sedmimilionovém Hongkongu účastnily podle organizátorů téměř dva miliony lidí, podle policie bylo účastníků 338 tisíc. Jednalo se o rekordní počet demonstrantů od opětovného připojení Hongkongu k Číně v roce 1997.

Návrh zákona předložený hongkongskou vládou podle prodemokratických kritiků narušuje právní nezávislost poloautonomního regionu. Lidé vydaní do Číny by tam mohli podle demonstrantů čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům.