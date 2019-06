Statisíce lidí v Hongkongu protestují v proti zákonu, který by umožnil vydávat podezřelé do pevninské Číny

Hongkong Statisíce lidí v neděli v Hongkongu protestovaly proti návrhu zákona, který by umožnil vydávat osoby podezřelé ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Očekává se, že masová účast zvýší tlak na vládu této zvláštní správní oblasti Číny, aby od přijetí zákona ustoupila. Organizátoři tvrdí, že do ulic vyrazilo přes milion lidí, což by znamenalo, že nedělní účast byla větší než při protestu z 1. července 2003, kdy lidé demonstrovali proti spornému zákonu o národní bezpečnosti.

„Dnes vyšlo do průvodu 1,03 milionu lidí,“ oznámil večer místního času (odpoledne SELČ) jeden z organizátorů akce davu před místním parlamentem. Lidé přitom dál zůstávali v ulicích. Agentura AFP uvedla, že dnešní manifestace je největší od připojení Hongkongu k Číně v roce 1997. Policie počet účastníků dnešního protestu odhadla na 240 000.

Sporný návrh extradičního zákona předložený hongkongskou vládou podle prodemokratických kritiků narušuje právní nezávislost poloautonomního regionu, neboť usnadňuje vydávání lidí podezřelých ze spáchání trestného činu do pevninské Číny. Tam by mohli čelit vágním obviněním z ohrožení národní bezpečnosti a nespravedlivým procesům.

„Žádné vydávání do Číny, žádný špatný zákon!“ skandoval dav protestujících na úvod demonstrace, která byla svolána do velkého parku Victoria na 15:00 místního času (09:00 SELČ). Ve více než třicetistupňovém vedru se mezi protestujícími objevily jak rodiny s malými dětmi, tak starší lidé. K odpůrcům navrhovaného zákona patří studenti či prodemokratičtí aktivisté, ale i podnikatelé a manažeři obvykle podporující vládu.

Organizátoři očekávají, že by se do protestu mohlo zapojit více než půl milionu lidí. Tím by se podle Reuters stal nejmasovější demonstrací od roku 2003, kdy místní obyvatelé úspěšně protestovali proti zpřísnění bezpečnostních zákonů.