Strana ‚Sluhy lidu’ míří do parlamentu. Získá Zelenskyj podporu pro své kroky?

KYJEV Sílu vládnout mají dát novému ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému nedělní parlamentní volby. Nyní chce urovnat konflikt v Donbasu.

Kyjevské sídlo ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského otevřelo s nástupem nové hlavy státu venkovní brány, a tak se tu shromažďují protestující všeho druhu. Postávají tu nespokojení veteráni z Černobylu, zazpívat žalmy přišlo procesí, jemuž vadí rušení církve moskevského patriarchátu, a po chvíli ho střídá další zástup občanů s vlajkami. „Za chvíli půjde prezident, vyslyší vás,“ slibuje demonstrantům jeden z prezidentových asistentů a oni dál trpělivě čekají.

Zelenskyj skutečně schůzuje o všem možném, probírá třeba i záležitosti, jako je černá těžba dřeva v lesích u Charkova. Může sice mnohé slíbit, ale málo udělat, protože jeho vliv na chod země je malý. Nadcházející nedělní předčasné volby mají prezidentovi, jehož vynesla do křesla role hlavy státu v televizním seriálu Sluha lidu, dát do rukou i druhou část moci – tu parlamentní.

Hraje se o podobu vítězství

Průzkumy dávají prezidentské straně, nazvané stejně jako populární sitcom Sluha lidu, před volbami do ukrajinského parlamentu, Nejvyšší rady, šance kolem 40 až 50 procent hlasů, zatímco soupeři se pohybují kolem deseti procent. Ani to ale neznamená šance na získání parlamentní většiny, protože jen polovina ze 450 poslanců vzejde ze stranických kandidátek (hranice vstupu do parlamentu je pět procent), druhá polovina zákonodárců se volí většinově ve volebních obvodech. Zelenskyj tak velmi pravděpodobně získá ve sněmovně podporu důležitou pro vládnutí v prezidentsko-parlamentním systému, hraje se ale o to, jak velká bude.



Druhá v pořadí průzkumů, Opoziční platforma, vznikla v prosinci 2018 z iniciativy tří osobností – oligarchy Viktora Medvedčuka, poslance Vadyma Rabinovyče a neúspěšného prezidentského kandidáta Jurije Bojka. Netají se sympatiemi k Moskvě a hlasy sbírá hlavně mezi prorusky naladěnými obyvateli východu a jihu Ukrajiny. Volilo by ji deset procent lidí.

Kolem sedmi procent pak má Porošenkova Evropská solidarita, která varuje před Moskvou a Zelenského vykresluje jako hochštaplera vracejícího poměry z doby svrženého prezidenta Viktora Janukovyče. Na druhou stranu zdůrazňuje úspěchy posledních pěti let, jako například oddělení pravoslaví od Moskvy či bezvízový styk s EU.

Šanci dostat se do rady má i Vlast Julije Tymošenkové a v závěsu za ní i Hlas v čele s rockerem Svjatoslavem Vakarčukem, který se zaměřením partaje i rétorikou snaží napodobit Zelenského. Černým koněm je Ukrajinská strategie dosluhujícího premiéra Volodymyra Hrojsmana, který teď každou chvíli ohlašuje zvyšování platů a různá další opatření pro růst blahobytu občanů. Spektrum doplňují nacionalisté, kteří jsou však vidět více činy než podporou voličů. Pětiprocentního prahu by Radikální strana Oleha Ljaška a strana Svoboda Oleha Ťahnyboka nedosáhly, ani kdyby překonaly antipatie a sjednotily se.

Cílem je mír v Donbasu

„Nebudeme spolupracovat ani s Opoziční platformou, ani s Evropskou solidaritou Petra Porošenka,“ slíbil v televizní debatě šéfideolog Zelenského strany a číslo dvě na kandidátce Ruslan Stefančuk. Rýsuje se tak zřejmě koalice s Hlasem či s některou z dalších progresivních stran proti Porošenkovi s Tymošenkovou na jedné straně a proruské Opoziční platformě na straně druhé.

Zelenskyj si přitom jako svůj první cíl vytyčil ukončení konfliktu v Donbasu a výměnu zajatců a vězňů. Dosáhl částečného úspěchu – zástupci Ruska a Ukrajiny se za účasti separatistických lídrů dohodli v běloruském Minsku, že na volební den 21. července utichnou zbraně. Začít mají i jednání v normandské čtyřce s lídry Německa, Francie a Ruska a Zelenskyj si už telefonoval s ruským protějškem Vladimirem Putinem.

Ten mu ale na druhou stranu hází klacky pod nohy v podobě prodloužení vazby pro zadržované ukrajinské námořníky, rozšíření nabídky na zjednodušené získání ruských pasů na celé území Donbasu i těžko stravitelným požadavkem, aby Kyjev vedl rozhovory přímo se separatisty. Na koni je naopak Zelenského volební rival Medvedčuk. Ten v poslední době pendluje mezi Kyjevem a Moskvou a využívá přátelských vztahů s Putinem k samostatnému vyjednávání. „Je třeba jednat a iniciativu musí projevit ukrajinská strana,“ řekl Medvedčuk při slyšení před poslanci europarlamentu.