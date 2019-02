Střední Evropa pomůže Maroku s migrací, dohodly se státy V4 s Merkelovou

BRATISLAVA Ze setkání německé kancléřky s premiéry Česka, Polska, Slovenska a Maďarska vzešel jediný konkrétní plán – pomoc Maroku s migrací. Jeho budoucnost však zůstává nejasná, stejně jako spolupráce zemí v rámci EU, kterou čekají dramatické volby do europarlamentu.

Angela Merkelová zavítá do jámy lvové. Tak avizovala setkání státníků Visegradské čtyřky s německou kancléřkou zahraniční média. Úterní jednání v Bratislavě, které se konalo u příležitosti 30. výročí od vzniku společenství středoevropských států, se mělo týkat voleb do Evropského parlamentu, vnějších vztahů EU a digitální agendy. I přes tato nepříliš konfliktní témata však kancléřka měla čelit tlaku středoevropských premiérů.



To se však nestalo. Závěrečná tisková konference přinesla i přes mnohé neshody v otázkách migrace, koheze a rozložení evropského rozpočtu především ujištění, že lídři všech pěti států plánují nadále spolupracovat.

„V4 společně s Německem tvoří jednoznačně jádro Evropské unie. Zabezpečují motor EU. Samozřejmě můžeme mít neshody v názorech, ale do jednoho souhlasíme s tím, že chceme silnou Evropu, a proto chceme spolupracovat,“ uvedl během svého projevu maďarský premiér Viktor Orbán.

Babiš: Byl to spontánní nápad

Právě příkladem této spolupráce by měl být nově ohlášený plán na pomoc Maroku s nelegální migrací. „Státy V4 připraví ve spolupráci s Německem projekt pomoci Maroku, který bude pomáhat řešit vnější příčiny migrace,“ sdělil na tiskové konferenci slovenský premiér Peter Pellegrini. „Do několika týdnů bychom rádi představili alokace, stejně jako konkrétní způsob realizace projektu,“ dodal Pellegrini.



Marocké velvyslanectví v Česku zatím odmítlo plán komentovat z důvodu nedostatku informací. Předseda české vlády se následně po jednání pochlubil, že to byl právě on, kdo přišel s návrhem jediného konkrétního plánu, který vzešel z jednání V4+Německo. „Byl to spontánní nápad,“ řekl pro LN Babiš. „Pokud má Česká republika dávat nějaké peníze, tak to musí být velice konkrétní a ta země, která je dostane, tak musí vědět, odkud ty peníze přišly,“ vysvětlil český premiér. „Nic konkrétní vám sdělit nemohu,“ dodal Babiš s tím, že zatím není jasné ani výše finanční pomoci či míra spolupráce s Marokem.

Podle kancléřky Angely Merkelové z Maroka proudilo do Evropy v minulosti mnohem větší množství migrantů i tak ale zůstává nejvíce zatíženou zemí. „Chceme vyslat signál, že budeme spolupracovat při potlačování příčin migrace. Potřebujeme i legální migraci, při které budou státy samy rozhodovat o tom, kdo na jejich území přijde,“ řekla Merkelová a připustila, že se evropským státům nepodařilo dřívější migrační krizi zvládnout nejlépe. O budoucnosti tohoto projektu stejně jako další spolupráce V4 s Německem však rozhodnou nadcházející volby do Evropského parlamentu.

Evropu změní volby

„Čekají nás jako zásadní záležitost evropské volby, které rozhodnou o budoucím směřování Evropské unie,“ uvedl na tiskové konferenci český premiér. Právě tyto volby podle premiéra jasně určí, jak se bude EU stavět k problémům, kterým v současnosti čelí, jako je brexit, transatlantickcá spolupráce či migraci. Jak volby dopadnou, však premiér nechtěl předjímat. Doufá ale, že se změní Evropská unie stejně jako Evropská komise.

„Ani já nevím, jaká bude EU po květnových volbách do evropského parlamentu. Jsem si ale jistý, že nebude stejná. Evropská unie se změní, ale jak, to určí evropští občané,“ pronesl ve stejném smyslu premiér Orbán. Následně v poněkud pichlavé poznámce řekl, že demokracie v rámci EU je a bude důležitá, „protože jinak bychom nebudovali Evropskou unii, ale říši“.

Odpoledne se pak předsedové vlád zemí V4 ještě sešli na společném jednání již bez Merkelové, která se v Bratislavě zúčastnila vrcholné schůzky zemí V4 již v roce 2011. „Již je to dlouho, co jsme se setkali. Naposledy v prosinci. Proto máme ještě separátní jednání V4,“ vysvětlil Babiš.