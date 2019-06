Summit EU čeká řešení rébusu nového personálního vedení unie, Tusk chce rozhodnout už teď

Brusel Jméno budoucího předsedy Evropské komise (EK) budou v neděli chtít na mimořádné schůzce v Bruselu domluvit šéfové států a vlád zemí EU. Je to už druhý pokus o vyřešení komplikované skládačky nového obsazení klíčových unijních pozic a tentokrát chce předseda jednání Donald Tusk definitivní domluvu.

Není proto vyloučeno, že prezidenti a premiéři budou jednat dlouho do noci a případně ještě v pondělí od rána. Evropská rada, která kandidáta do čela komise navrhuje ke schválení novému složení Evropského parlamentu, by totiž podle Tuska měla o nominaci mít jasno dřív, než noví europoslanci nejspíš ve středu zvolí svého předsedu. I tato funkce by totiž měla být součástí širší dohody na podobě nového unijního vedení.



Vyloučeno stále není jméno německého europoslance a vedoucího kandidáta Evropské lidové strany (EPP) v květnových volbách Manfreda Webera. Podle médií se však lídrům velkých unijních zemí podařilo na okraj summitu G20 v Japonsku domluvit, že Weber - nepřijatelný v čele komise například pro Francii - by se mohl ujmout vedení europarlamentu.

Křeslo po Jeanu-Claudu Junckerovi by tak mohlo připadnout jeho nynějšímu prvnímu místopředsedovi a socialistickému „spitzenkandidátovi“, Nizozemci Fransi Timmermansovi. Proti němu se ale zřejmě jednoznačně postaví země visegrádské skupiny, včetně České republiky.

Možných jmen a jejich teoretických kombinací je ale před summitem, který dnes začíná v 18:00, daleko více. Jasněji by premiéři a prezidenti mohli mít po sérii přípravných jednání svých politických frakcí a dalších neformálních schůzkách. Zohledňovat by měli nejen politickou příslušnost kandidátů, ale i zastoupení různých částí EU a také vyvážený poměr mezi muži a ženami.

Kromě vedení komise a europarlamentu je ve skládačce také budoucí předseda Evropské rady, nový šéf Evropské centrální banky (ECB) a též nový lídr unijní diplomacie.