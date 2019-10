Brexitovou dohodu čeká klíčový test v britském parlamentu. ‚Supersobota‘ se může protáhnout

Londýn Členové dolní komory britského parlamentu v sobotu dostanou čtvrtou možnost zpečetit více než tři roky starý výsledek referenda o brexitu. Vláda premiéra Borise Johnsona jim předloží ke schválení upravené podmínky odchodu z Evropské unie ve snaze zrealizovat brexit v jeho aktuálním termínu na konci měsíce. V Dolní sněmovně ale vládní Konzervativní strana nemá většinu a nová úmluva tak může ztroskotat stejně jako její původní verze.

Mimořádné zasedání začne v 10:30 SELČ a „supersobota“, jak je sobotní dění ve Westminsteru označované v britských médiích, se může protáhnout až do pozdního odpoledne. V sobotu naposledy britští zákonodárci zasedli do svých lavic před 37 lety, kdy byla důvodem argentinská invaze na Falklandských ostrovech v jižním Atlantiku.



Na úvod sobotního programu představí upravenou brexitovou dohodu premiér Johnson, který pak bude možná i několik hodin odpovídat na otázky poslanců. Následovat bude hlavní rozprava, přičemž ze všeho nejdřív oznámí předseda Dolní sněmovny John Bercow oznámí, o kterých pozměňovacích návrzích bude možné hlasovat. Trvání debaty nebylo předem omezeno a podle zpravodajské společnosti BBC hlasovací blok nejspíše nezačne dříve než ve 14:30 (15:30 SELČ).

Johnson potřebuje pro schválení brexitové dohody podporu 320 poslanců, jeho konzervativci ale mají pouze 288 křesel. Proti jeho návrhu se kromě opozice postavila i severoirská Demokratická unionistická strana (DUP), která donedávna svými deseti hlasy vládě zajišťovala hlasovací většinu. Dohodě ovšem vyjádřilo podporu deset zástupců Labouristické strany a s jejich hlasy by podle propočtů deníku Financial Times mohla vláda těsně zvítězit.

Johnson ale čelí ještě jednomu problému, který se objevil v pátek večer v podobě pozměňovacího návrhu donedávna ještě konzervativního poslance Olivera Letwina. Ten by stanovil, že vláda by i v případě vítězství dostala „plnohodnotný“ souhlas s brexitovou dohodou až po prosazení příslušného ratifikačního zákona. Londýn by tedy musel požádat o další odklad brexitu, jak ukládá zákon z minulého měsíce.

Autoři dodatku uvádí, že jejich cílem je zabránit možnosti, že by Británie nakonec stejně 31. října opustila EU bez „rozvodové“ dohody, protože zákon o podmínkách brexitu by se do té doby nestihl schválit. Návrh má podle všeho značnou šanci na úspěch a podle televize Sky News může celou nadcházející parlamentní bitvu „postavit na hlavu“.