OTÁZKY A ODPOVĚDI: Brexitová dohoda odložena. Co to je Letwinův dodatek a co bude dál?

LONDÝN/PRAHA Dohoda Borise Johnsona neprošla britskou Dolní sněmovnou. Poslanci k premiérově plánu na odchod z EU totiž připojili takzvaný Letwinův dodatek a vláda tím pozbyla zájem o takovém návrhu hlasovat. Není tak jasné, co bude dál, ačkoliv podle předsedy Evropské rady Donalda Tuska Johnson v sobotu pozdě večer poslal nepodepsaný dopis s žádostí o další odklad.

Co se stane teď, když byl schválen Letwinův dodatek k dohodě Borise Johnsona o brexitu?

Dodatek bývalého ministra Konzervativní strany Olivera Letwina byl schválen většinou 322 hlasů proti 306. Znamená to, že vláda Borise Johnsona nemohla v sobotu schválit dohodu o brexitu v podobě, jakou ji vyjednala a tudíž premiér musí dle zákona zažádat o odložení odchodu z Evropské unie. V krátkodobém horizontu to neznamená příliš – vláda se pokusí o dohodě hlasovat znovu příští týden.

Co vlastně je zač Letwinův dodatek?

Schválený návrh poslance Letwina znamená to, že parlament Velké Británie pozdrží schválení dohody Borise Johnsona o brexitu do té doby, dokud nebudou veškeré detaily brexitové dohody schválené jako zákony. Tento proces by mohl začít již příští týden.

Koncem září parlament schválil zákon, který měl předejít tvrdému brexitu – pokud do soboty 19. října 23:00 nebude schválena dohoda, premiér Johnson musí požádat o odklad. Johnson v telefonátu s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem potvrdil, že skutečně žádost o odklad brexitu do Bruselu pošle, Tusk přijetí dopisu v sobotu před půlnocí potvrdil. Původně to ale odmítal a strategie vlády tak byla nejasná.

Bývalý konzervativní poslanec Oliver Letwin.

„Parlament opět hlasoval pro zdržení brexitu. Předseda vlády nebude žádat o odklad. Řekne lídrům EU, že by nemělo dojít na odklad a na brexit by mělo dojít 31. října, ať už s dohodou, nebo ne, aby se země mohla posunout dál,“ stálo podle deníku The Guardian v prohlášení Konzervativní strany.

Cílem Letwinova dodatku bylo vyhnout se možnosti brexitu bez dohody. Poslanci se totiž obávali, že by i přes schválení dohody mohlo dojít na tvrdý brexit – nemusel by se totiž stihnout ratifikační proces dohody.

Schválili tedy poslanci dohodu Borise Johnsona s Letwinovým dodatkem?

Ne. Konzervativní poslanci totiž měli pocit, že dohoda s tímto dodatkem není smysluplná. Většina konzervativců opustila Dolní sněmovnu již kolem 19. hodiny SELČ a na hlasování tak již nedošlo.

Britský premiér Boris Johnson

Bude odchod Velké Británie z EU posunut?

To v současnosti není jasné. Takzvaný Bennův zákon nutí Borise Johnsona žádat o odklad a on to podle Donalda Tuska učinil, nicméně je zde možnost, že lídři EU neschválí posunutí termínu brexitu, což znamená, že by došlo na brexit 31. října.

Kdy se bude hlasovat znovu?

Další příležitost budou mít poslanci v pondělí. Vůdce Dolní sněmovny a konzervativec Jacob Rees-Mogg uvedl, že vláda se pokusí dohodu o brexitu protlačit začátkem týdne.

Někteří poslanci (například Chris Bryant) se již teď vymezili proti snaze vlády hlasovat opakovaně o tom samém. Předseda Dolní sněmovny John Bercow v sobotu oznámil, že zváží, zda vládě vůbec hlasování umožní.