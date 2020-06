Švédsku se nelíbí zpráva WHO o situaci v zemi, která hovoří o novém šíření koronaviru

STOCKHOLM Za naprostou chybu a nesprávný výklad dat považuje hlavní švédský epidemiolog Anders Tegnell varování od Světové zdravotnické organizace (WHO), která upozornila na nové šíření koronaviru v zemi. V pátek o tom informoval portál BBC. WHO ve čtvrtek upozornila, že Švédsko a dalších deset států v evropském regionu čelí novému nárůstu případů infekce a že pokud situace v těchto zemích zůstane nekontrolována, hrozí zhroucení tamních zdravotních systémů.

Šéf evropské pobočky WHO Hans Kluge na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že v jedenácti zemích evropského regionu šíření koronaviru zrychluje, což zde již vedlo k významnému nárůstu případů. „Pokud to zůstane bez kontroly, zatlačí to opět zdravotní systémy k okraji propasti,“ řekl Kluge.



Dalšími státy vedle Švédska, které WHO varovala, jsou Moldavsko, Severní Makedonie, Albánie, Bosna a Hercegovina, Ukrajina, Kosovo, Arménie, Ázerbájdžán a středoasijské republiky Kyrgyzstán a Kazachstán, které zdravotní organizace řadí do evropského regionu.

Tegnell v pátek ve švédské televizi prohlásil, že WHO naprosto chybně vyhodnotila data. Domnívá se, že WHO nešťastně zaměňuje Švédsko za státy, kde je epidemie na počátku. Nárůst počtu nových případů infekce zdůvodnil epidemiolog tím, že skandinávská země více testuje, takže odhalí i více případů.

„Nezavolali, aby se nás zeptali,“ řekl Tegnell. „Počet případů hospitalizace na jednotkách intenzivní péče je nyní velice nízký a dokonce i počty úmrtí klesají,“ dodal. Analytici podle BBC uvádějí, že úmrtnost je nyní ve Švédsku na běžné úrovni pro toto období roku.

Tegnell se proti upozornění WHO ohradil i kvůli tomu, že evropské země nyní hranice otevírají. Pro cesty do a ze Švédska je uvolnění komplikovanější, například Norsko tak zatím neučinilo a Dánsko od soboty umožní cesty ze Švédska, pokud lidé přijedou z regionů, kde počet nákaz během týdne nepřekročí dvacet případů na 100 000 obyvatel. Celošvédská míra nyní podle WHO činí 155 případů na 100 000 obyvatel.

Švédsko, kde žije zhruba deset milionů obyvatel, zvolilo zcela jiný přístup v boji s pandemií nemoci covid-19 než ostatní země. Místo tvrdých karanténních opatření se zákazy a uzavírkami vsadilo na odpovědnost obyvatel, které vyzvalo k ohleduplnosti a zdravému rozumu. Podle americké Univerzity Johnse Hopkinse se ve Švédsku dosud potvrdilo přes 65 000 případů covidu-19 a 5280 nakažených komplikacím souvisejícím s infekcí podlehlo.

Počet obětí ve Švédsku je výrazně vyšší, než kolik zaznamenaly okolní severské státy. I Tegnell tento měsíc uznal, že počet úmrtí je příliš vysoký, švédskou strategii ale nadále brání. Podle něj je příliš brzy na vyhodnocení.