Švýcaři v referendu zřejmě odmítli zrušit volný pohyb osob s EU. Hlasovali i o odstřelu vlků a bobrů

Bern V nedělním referendu Švýcaři zřejmě odmítli návrh zrušit smlouvu s Evropskou unií o volném pohybu osob, informovala švýcarská televize SRF po poledním uzavřením volebních místností. Podle projekcí na základě částečných výsledků se proti vyslovilo přes 60 procent zúčastněných. V referendu se hlasovalo i dalších otázkách.

Plebiscit iniciovala nacionalistická Švýcarská lidová strana (SVP), podle níž smlouva umožňuje masové přistěhovalectví do země. Hlasování bylo podle agentury Reuters důležitým testem přístupu k cizincům, kteří tvoří asi čtvrtinu obyvatel Švýcarska.



Odmítnutí návrhu na zrušení volného pohybu by mohlo vnést novou energii do zdlouhavých jednání mezi Švýcarskem a EU o spolupráci. Unie chce veškerá bilaterální ujednání s Bernem zahrnout do rámcové smlouvy, která by při změnách unijních zákonů garantovala jejich automatické převzetí. Konzervativní Švýcaři se ale obávají plíživého rozšíření unijních předpisů ve své zemi.

Švýcaři v neděli hlasovali také o zavedení dvoutýdenní otcovské dovolené, o usnadnění odstřelu vlků, bobrů a dalších zvířat, o nákupu nových bitevníků nebo o daňových úlevách pro rodiny s dětmi.