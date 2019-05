Tajné služby i recese. Spekuluje se o původu videa, které svrhlo rakouskou vládu

Vídeň Video, které vedlo k pádu rakouské vlády, stále hýbe tamní politickou scénou. Politici i média přicházejí s teoriemi o jeho možných původcích. Zmiňují třeba tajné služby cizích států nebo i izraelského stratéga. Autorem prý mohl být i německý recesista.

O to více se spekuluje o možném zadavateli videa. Bylo totiž vyrobeno velmi profesionálně a podle odborníků tomu musela předcházet intenzivní příprava. Německý týdeník Der Spiegel a list Süddeutsche Zeitung, které video minulý pátek uveřejnily ve stejném okamžiku na svých webech, odmítají sdělit, odkud je získaly. Odvolávají se přitom na ochranu svých zdrojů. Nejčastěji se proto objevují tři hypotézy.

1.Jedná se o dílo izraelského stratéga Tala Silbersteina

Video může pocházet z dob, kdy volební kampaně v Rakousku silně ovlivňoval izraelský politický poradce Tal Silberstein, který pracoval řadu let pro sociální demokraty. Před dvěma lety se například snažil Silbersteinův tým zdiskreditovat favorita voleb, lidovce Sebastiana Kurze, sérií falešných facebookových profilů, které měly odradit voliče hlasovat pro Kurze a zmenšit jeho vítězství.

Svou misi před volbami z roku 2017 se mu ale nepodařilo dokončit, neboť byl v Izraeli zatčen kvůli podezření z falšování úředních listin, uplácení a praní špinavých peněz. Rakouští sociální demokraté s ním následně ukončili jakoukoli spolupráci.

Již první reakce lidí z nejbližšího okolí kancléře Kurze ukázaly, že považují za možné, že video, které bylo natočeno v červenci 2017, pochází ještě ze Silbersteinových časů. Tuto možnost zmínil včera i samotný Kurz v rozhovoru pro německý deník Bild.

2.Video je dílem západních tajných služeb

Daná teze se opírá o fakt, že natočení videa musela předcházet dlouhá příprava, a to nejenom z hlediska technické přípravy v podobě kamer a mikrofonů. Domnělá neteř vlivného ruského oligarchy Alijona Makarovová, která ve videu vystupovala jako „volavka“ čili osoba, která nalákala oba politiky rakouských Svobodných – Heinze-Christiana Stracheho a Johna Gudenuse – do vily na Ibize, musela nejprve získat jejich důvěru. Navíc musela být schopná předložit věrohodný životní příběh, podložený například i osobními doklady. Něco takového ovšem dokážou zajistit nejlépe tajné služby. S odvoláním na rozhovory se zástupci bezpečnostní komunity to uvedl rakouský deník Die Presse. Podle nich by se mohlo jednat o práci některé ze západních služeb. O tom by prý mohlo svědčit načasování videa, jež bylo uveřejněno týden před volbami do Evropského parlamentu.

Cílem zpravodajců mohlo být oslabit pozici FPÖ, a to připomenutím jejích těsných vazeb na Rusko. Zástupci řady západních zpravodajských služeb dlouhodobě nelibě nesli, že Svobodní získali v Kurzově vládě kontrolu nad ministerstvem vnitra a obrany a tím pádem i nad jejich zpravodajskými složkami. Během působení ministra vnitra za Svobodné Herberta Kickla došlo například ke spornému zátahu proti vedení civilní tajné služby, včetně rozsáhlých domovních prohlídek. Dlouholetý šéf německé kontrarozvědky Hans-Georg Maaßen například očekává, že celá záležitost bude pokračovat.

3.Stopa vedoucí k německým recesistům

Na jeho slova by nakonec mohlo dojít velmi záhy. Německý komik a recesista Jan Böhmermann, o němž se také spekuluje jako o možném původci videa, včera znovu posílil příslušné spekulace. Komik obsah videa znal, když na něj narážel koncem dubna při přebírání rakouské televizní ceny.

Včera uveřejnil na Twitteru odkazy na dvě internetové stránky s odpočítáváním, které by mělo skončit ve středu ve 20.15, a poté se na nich má objevit „malý speciál“. Programátoři si všimli, že ve zdrojovém kódu stránky je obsaženo slovo „ibiza“.