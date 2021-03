‚Takhle před veřejností neobstojíme.‘ Jednání Merkelové s německými premiéry o karanténě provázejí neshody

BERLÍN Pondělní jednání německé kancléřky Angely Merkelové se zemskými premiéry o karanténních opatřeních provázejí neshody, šéfka spolkové vlády nevidí žádný pokrok a dohodnuté kroky považuje za nedostatečné. S odvoláním na své zdroje o tom informovaly magazín Der Spiegel a deník Bild.

„Takto před veřejností neobstojíme,“ prohlásila Merkelová podle Der Spiegel. „Dohodli jsme se dnes na tom, že dodržíme to, co jsme dojednali minule,“ dodala. Kancléřka podle Bildu označila aktuálně připravovaná opatření za mdlá, protože podle ní proti nakažlivějším mutacím koronaviru nepomohou.



Kvůli patu se jednání přerušilo. Přestávka byla původně stanovena na 15 minut, pauza se ale protáhla na déle než půlhodinu. Schůzka navíc nezačala podle plánu ve 14:00, ale s více než hodinovým zpožděním. Závěr je tak podle médií v nedohlednu.

Prakticky jediným bezproblémovým bodem byl v pondělí souhlas s prodloužením karanténních opatření, která potrvají nejméně do 18. dubna. Dosud platilo datum 28. března.

Epidemická situace se v Německu v posledních dnech rychle zhoršuje a počet nových případů na 100 tisíc obyvatel za sedmidenní období již přesáhl kritickou hranici 100. Podle ujednání ze 4. března tato hodnota znamená v postižených regionech automatickou aktivaci nouzové brzdy, která vrátí epidemická opatření do stavu z počátku března. S tímto krokem ale spolkové země váhají, neboť by to po 14 dnech provozu znamenalo znovu uzavřít obchody neprodávající zboží denní potřeby nebo v některých zemích ukončení provozu zoologických zahrad, muzeí či galerií. Kadeřnictví se ale opětovná uzávěra týkat nebude.

Nouzová brzda se tak dnes stala jednou z hlavních třecích ploch. V návrzích byla také omezení nočního vycházení v postižených regionech, pravidelné testování dětí ve školách a školkách v oblastech se sedmidenní incidencí nad 100 a dočasné rozvolnění rodinných návštěv po dobu velikonočních svátků. Všechny tyto návrhy byly podle médií odmítnuty. Pro rodinné sešlosti nyní platí, že se může v soukromí setkávat až pět lidí ze dvou domácností bez započítání dětí do 14 let.